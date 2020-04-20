染疫官兵曾到訪「4間家樂福」完成消毒！業者：明起恢復營業

▲家樂福桂林店緊急宣布暫停營業一日全面消毒。（圖／記者李毓康攝）



記者蕭筠／台北報導

海軍敦睦艦隊磐石艦爆發群聚感染，各縣市自昨晚紛紛公布染疫官兵足跡。其中，台北、桃園、台中、高雄家樂福量販店因皆有確診者到訪，自昨晚起陸續關閉4店進行消毒，稍早已完成相關工作，業者表示4門市將於明（21）日恢復營業。

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▲▼家樂福4門市已於今日完成消毒工作。（圖／業者提供）



家樂福桂林店、八德店、沙鹿店、鼎山店4賣場因有海軍敦睦艦隊磐石艦確診者到訪，自昨晚起已陸續關閉門市，包括賣場、美食街、商店街皆不營業，並按規定進行2次以上、每隔12小時的醫療級消毒工作，業者稍早表示，上述4店已於今日陸續完成醫療級消毒，且做到2次以上消毒工作，明日起正式開始恢復營業。另提到原定今為振興券最後一天，以上4家店也延後至4月21日。

24名染疫官兵中，1例設籍台北市，根據北市府公布的疫調資料，該案4月17日下午3點到4點跟女朋友到桂林路家樂福爭鮮吃飯，沒有戴口罩，共接觸25人。有2例家住桃園，案402去過八德家樂福。而台中則有3例，其中1人4月16日曾經與母親到家樂福沙鹿店購物。另外，高雄有8例，有個案曾在4月17日上午去家樂福鼎山店。