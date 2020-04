黃牛大發災難財！機票1張賣42萬元...中國民航局回應了

▲北京機場目前每周運量約200班國際航班。(圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

因為境外移入確診案例的增加,中國民用航空局調減了國際航班,以降低境外輸入的風險,但也因此造成了有心人士以非法的方式炒作,讓一張飛往中國大陸的機票最高可達到10萬元人民幣(約台幣42萬元)。對此中國民航局在20日回應,目前已經下發了相關的通知,確保以公開透明的方式,維持合理的機票價格。

新冠肺炎疫情在全球蔓延之時,卻有人想藉此大發「災難財」,通過虛佔飛機座位、更換機票的旅客姓名等方式炒作黃牛票,有的價格甚至炒到了10萬元人民幣以上。

