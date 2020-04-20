黃牛大發災難財！機票1張賣42萬元...中國民航局回應了

▲北京機場目前每周運量約200班國際航班。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

因為境外移入確診案例的增加，中國民用航空局調減了國際航班，以降低境外輸入的風險，但也因此造成了有心人士以非法的方式炒作，讓一張飛往中國大陸的機票最高可達到10萬元人民幣（約台幣42萬元）。對此中國民航局在20日回應，目前已經下發了相關的通知，確保以公開透明的方式，維持合理的機票價格。

新冠肺炎疫情在全球蔓延之時，卻有人想藉此大發「災難財」，通過虛佔飛機座位、更換機票的旅客姓名等方式炒作黃牛票，有的價格甚至炒到了10萬元人民幣以上。

#Airlines told to adopt direct sales of international air tickets to avoid scalping#Tickets already sold by the #agencies are strictly prohibited to change, and passengers' names are not allowed to change after #booking.https://t.co/DgNLa5A2XO pic.twitter.com/Fq7gWn9NOd — China Travel News (@traveldailycn) April 20, 2020

中國民航局為了確診航空運輸市場的穩定，特地在16日下達「進一步明確疫情期間國際機票銷售有關問題的通知」，宣告大陸國內航空公司自4月16日起，暫停各銷售代理企業的國際機票代理權，所有國際機票必須通過直銷渠道銷售，並嚴格執行國際運價政策，已經由代理企業銷售的國際機票，則要求航空公司要落實主體責任，嚴禁通過換票或者是訂座購票後更改旅客姓名等方式助長炒作票價的行為。

中國民用航空局運行監控中心副主任孫韶華表示，如果發現機票票價有違法的嫌疑，將會與市場監管部門依法嚴肅查這些違法行為，並依據《民航行業信用管理辦法》實施信用懲戒，「我們也提醒廣大旅客要通過航空公司的官方網站、呼叫中心、手機APP等直銷渠道購買機票，並保留好有關憑證，避免上當受騙。」