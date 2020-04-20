連3新增確診！圓山大飯店點燈「2字」送國人...暖心喊「永遠與你同在」

▲圓山大飯店點燈向國人喊話。（圖／記者徐文彬攝）



記者邱茀濱／綜合報導

圓山大飯店日前曾3度，在外牆打上「ZERO」燈號向國人和全世界說「我們做到了」。不過，近日卻傳出磐石艦確診官兵的消息，圓山大飯店今（20）日晚間再度點亮客房燈光，使用大大兩個中文字「加油」向國人喊話，警惕大家「相信自己，相信明天」。

台灣過去在4天內3度「0確診」，圓山大飯店利用點燈的小巧思，在正大樓前打上大大的「ZERO」向世界證明「我們做到了」，讓不少路過民眾大嘆「感動」、「好想現場看到」、「用心的圓山飯店」。

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不過，台灣已經連續三天傳出確診病例，圓山大飯店沒有放棄，20日晚間再度點燈以「加油」兩字向國人喊話，並強調「相信自己，相信明天！」飯店指出，「讓我們凝聚更多的共識與溫暖。黑夜總會過去，打不倒我們的終將使我們更加強大。讓我們手牽手一起渡過，圓山大飯店永遠與你同在，加油！」

中央流行疫情指揮中心今（20）日宣布，台灣新冠肺炎（COVID-19）新增2例確診，均是境外移入，為美加求學學生。目前全國累積感染人數達422例，非本土為367例、占比86.9%，另有6人不幸死亡，189人解除隔離，其餘持續住院治療中。

另外，針對磐石艦24位確診官兵曾前往的30多個地點，中央流行疫情指揮中心透過國家通訊傳播委員會NCC協調電信公司，發出提醒簡訊，相關作業人員透露，簡訊通知作業是自19日晚間開始，陸續進行發送，到20日下午估計已發出30萬通以上。

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