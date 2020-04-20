國家景區防疫停車位調撥管制　遊客竟私移管制錐筒硬停進去

▲假日遊客多時段，玉山國家公園停車場，出現遊客擅移停車調撥管制錐筒硬要停車現象，玉管處已派員張貼勸導單或直接口頭宣導勸離。（圖／玉管處提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

這個周休假期天氣好，許多知名觀光景點陸續湧現回籠遊客人潮。南投日月潭及溪頭等景區，遊客人潮未達防疫「人流管制」上限。但仍有遊客為圖方便，私自挪移禁停車管制錐筒或警示橫條停車，玉管處已派員貼勸導單及當場勸離，以免出現防疫漏洞。

玉管處副處長林文和表示，國家公園除遊客中心附設停車場停車格位較多，許多觀景平台據點，沿道路空曠地帶設停車場，配合人流管制及遊客人數總承載控管等防疫措施，部分停車場調撥停車格位，採2到3個格位間，空出1格禁停車方式管制，並豎立圓錐警示筒及公告管制。

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一般時段停車位充足，大部分遊客均遵守規定，這個周休假期天氣佳，不少民眾到戶外踏青，有些停車場飽合，有遊客為貪圖方便，未理會防疫公告及停車管制，私移禁止停車管制警示錐筒，停好車後再大方的把錐筒歸位。

林文和表示，部分遊客中心大型停車場，採出入口封閉整個區塊禁停，就少有私移管制警示設施停車現象。私移管制設施停車，大都出現假日遊客人潮增多時段，已加派員以車窗夾勸導單，或直接口頭勸導駛離等方式因應。

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