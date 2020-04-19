LIVE／敦睦軍艦爆群聚！高雄佔8例「壓力大」召開應變臨時會議

記者許宥孺、洪正達、吳奕靖／高雄報導

海軍敦睦艦隊在18日爆出3例新冠肺炎群聚疫情，個案分別位在桃園、台中和高雄，海軍緊急召回軍艦上700多名官兵返回檢疫，19日檢疫結果出爐，再增加21例確診個案，都是先前確診個案的緊密接觸者，總計軍艦上有24例確診病例，其中高雄市就佔了8例。

▲高雄市府級應變指揮臨時會議。（圖／記者洪正達攝）

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▲總統蔡英文主持「海軍敦睦遠航訓練支隊返國歡迎儀式」。（圖／總統府）

停靠在高雄左營軍港的敦睦艦隊爆出群聚疫情，有3名官兵在航行途中出現症狀，不過軍方在15日還是放人下船，直到18日確診染上新冠肺炎，中間有3天的時間，700多名官兵究竟曾去過哪裡？指揮中心至今尚未公布。指揮官陳時中表示，公布的話只會徒增恐慌，會交由地方政府針對停留時間較長的地點公告，並做出處置。

▲高雄市環保局緊急對海軍基地門口及社區進行清消。（圖／記者洪正達攝）

針對這波軍方群聚疫情，高雄市政府在19日下午召開應變指揮臨時會議，衛生局表示，軍艦群聚計有24例，其中有8名個案住在高雄，皆為先前確診個案的緊密接觸者，將針對確診個案曾接觸過的場館進行消毒。

▲台灣新冠肺炎4/19新增案例關係圖。( 圖／ETtoday製表）

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