「召回→全員採檢」只花一天半！醫療副組長300字還原經過：謝謝國防部

▲王必勝還原釐清狀況、安排採檢的過程。（圖／記者黃國霖攝）

記者柯振中／綜合報導

中央流行疫情指揮中心19日公布，國內新增22例新冠肺炎確診病例，累計共出現420例。19日出現的案例中，有21位與海軍「磐石艦」有關，讓指揮中心、疫調人員忙翻。對此，指揮中心醫療應變組副組長王必勝晚間還原，釐清狀況到安排採檢的過程，只花了一天半的時間，效率相當高，「大家都很辛苦。」

指揮中心19日指出，目前3艘軍艦上的官兵、學生都已完成採檢，一共採檢744人，包含3艘軍艦的留守者，共有24位確診新冠肺炎，目前也都在醫院隔離治療。

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對此，王必勝19日晚間在臉書貼文說明，海軍敦睦艦的案子來得很急，加上相關人員數量多，是疫情爆發以來的大挑戰，指揮中心、各個一線單位都「忙翻」。

▼王必勝說，海軍敦睦艦的案子讓指揮中心、一線單位忙翻。（圖／翻攝王必勝臉書）



不過，由於指揮中心釐清狀況，進行詳細規劃，立刻將700人召回、安排集中檢疫、全員進行採檢，前後過程只花了約一天半的時間，後續仍在進行疫調當中，「已經盡了全力，感謝國防部全力配合，感謝各檢疫所同仁，感謝實驗室同仁，大家都很辛苦。」

王必勝說明，集中檢疫所在抗疫中扮演的角色相當重要，尤其是準備用到時，「案件大才知道不夠…。」他提到，有效、安全又舒適的場所，是阻絕各種高風險者進入社區的空間，建設過程不容易，但相關人員會繼續努力，讓集中檢疫所更大，同時做好管理、把關的工作，「希望這次事件的影響能降到最低，天佑台灣！」

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