8確診官兵在高雄！漢神巨蛋7場所緊急封場　義大世界4/20罕見休館

▲海軍敦睦支隊官兵高雄8例確診，多數被波及的業者緊急封館消毒。（圖／記者洪正達翻攝）



記者洪正達／高雄報導

根據中央流行疫情管制中心公布的最新確診病例中，有21例參加海軍敦睦遠航的官士兵，其中高雄市就佔了8例，高雄市政府19日下午緊急召應變指揮臨時會議，會後決議8名確診個案曾涉足的地點都要暫停營業進行消毒，其中也包含了漢神巨蛋、義大商城、家樂福鼎山店、瑞豐夜市等地點。

▲家樂福鼎山店。（圖／記者洪正達翻攝）

▲漢神巨蛋。（圖／記者洪正達翻攝）

經發局長伏和中表示：「這是為了市民安全所採取的措施，從現在即時開始，我們會要求他們去過的百貨公司跟店家要立即廣播宣佈他們曾經有來過這個地方，我們也希望所有市民能做好自主管理，保護好、保持好社交距離，戴口罩，我們也要求所有這些百貨跟賣場相關的同仁，必須立即全面性的量體溫，如果有任何不適要立即跟主管報告，做健康的相關維護，而目前已經公佈的場域只出不進，我們不希望再有其他人到現場進行相關消費」。

而且伏和中也強調，現在公佈的7個場館都要在20日當天封館一天，做相關的清消工作，也要對相關的人員進行身體健康的相關了解，至於一天之後，是否要開館營業，就要等衛生局來了解之後再宣布。

▲▼運發局下午封閉與球場進行消毒。（圖／記者洪正達翻攝）

