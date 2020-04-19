快訊／敦睦艦隊3確診！高雄市衛生局曝「高風險群」：計程車司機

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

中央流行疫情指揮中心18日公布3名新冠肺炎確診案例，為海軍敦睦艦隊士官和實習生，高雄市衛生局19日表示，即日起針對軍營外圍社區進行環境消毒、大眾運輸交通工具加強清消以及對計程車司機進行健康管控。

▲敦睦艦（圖／中華民國海軍）

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▲高雄市環保局緊急對海軍基地門口及社區進行清消。（圖／記者洪正達攝）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中18日表示，確診3人於2月21日起登艦實習，該艦共337人，於3月12日至15日期間曾停靠帛琉，隨後又於公海航行近30天，直到本月15日才自軍港下船。敦睦艦隊遠航支隊3艘軍艦上共有700多名官兵已被緊急召回，高雄市環保局19日上午針對海軍左營基地門口和附近社區進行消毒。

▲高雄市衛生局長林立人。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄市衛生局長林立人說明，交通局18日下午即通知，在4月15至17日曾在國軍總醫院左營分院、左營海軍營區前排班的計程車司機，並列冊為關懷追蹤對象，同時也必須加強計程車清潔消毒以及自主健康管理，目前人數正持續回報中。

▲高雄市環保局緊急對海軍基地門口及社區進行清消。（圖／記者洪正達攝）

林立人表示，在醫療院所部分，也已透過醫師公會及醫療群組通知加強TOCC提高臨床警覺，診療民眾若遇有左營軍港、海軍、接觸者為海軍、艦艇或是軍港人員以及周圍排班計程車司機等四類相關活動史、工作史、接觸史，皆為高風險民眾。

