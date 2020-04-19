「不捨台中的孩子在確診名單」　盧秀燕溫情鼓勵：會好好照顧你們

▲市政府表示，敦睦艦隊確診名單中有3人是台中人。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

海軍敦睦艦隊確診名單有3人是台中人，市長盧秀燕19日下午得知後馬上在臉書po文溫情鼓勵並表達不捨，她說，很遺憾國軍配合指揮中心疫調，竟然還是出現破口，她很想擁抱這些子弟兵的家屬，還說「會好好永遠的照顧你們」。

盧秀燕說，她是一個市長，也是一個媽媽，相信全天下父母的心情都是一樣的，想的都是愛著孩子、怎樣保護孩子，她很遺憾也很心疼，有台中的孩子出現在國軍確診名單中，她想要說的是，「別擔心，我會在你們身邊，也會好好照顧你們。」

▲盧秀燕在臉書發文鼓勵確診台中子弟（圖／盧秀燕臉書）

盧秀燕還說，很遺憾國軍在全力配合指揮中心的疫調下，竟還是出現了破口，身為媽媽的她，對這些台中子弟更加心疼，尤其擔心社會輿論造成個案心理壓力，她好想給子弟兵的家屬一個擁抱，因為他們更加辛苦也更加地有壓力，不論是身心靈皆是。

她呼籲外界不要擔心，指揮中心及市府衛生局都已迅速掌握，她也指示衛生局多加照料染疫子弟，也與民政系統積極配合關心自我健康管理及居家檢疫的接觸者，降低任何可能的風險。

最後她想說，也許疫情未能趕快結束，也許病毒會讓人害怕，但關心關懷與鼓勵的愛，無敵，除了這3名子弟兵外，還有所有確診的患者，「我想告訴你們，不管如何，我們都會永遠陪著你、照顧你。」

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