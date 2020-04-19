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高雄8染疫官兵去過…好市多8點宣布封館「照樣排隊」現場曝光！

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記者許宥孺／高雄報導

海軍敦睦艦隊至今共爆出24例新冠肺炎確診案例，其中高雄市就佔了8例，經過初步疫調之後，高雄市政府在19日下午宣布，要針對7處場館進行封館消毒，包含美式賣場好市多也匡列在內，不過就在宣布封館時，好市多還是有相當多民眾進場消費，但在晚間8點左右，則是宣布停業並禁止民眾入場消費。

▲美式賣場好市多緊急封館消毒。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄美式賣場好市多緊急封館消毒前，有許多民眾在賣場內消費。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲美式賣場好市多緊急封館消毒。（圖／記者許宥孺翻攝）

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▲▼高雄美式賣場好市多緊急封館消毒前，有許多民眾在賣場內消費。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲美式賣場好市多緊急封館消毒。（圖／記者許宥孺翻攝）

停靠在高雄左營軍港的敦睦艦隊爆出群聚疫情，至今已出現有24名病例，其中有8名個案住在高雄。高雄市政府19日下午由市長韓國瑜主持召開應變指揮臨時會議，約在晚間6點15分舉行會後記者會，宣布透過初步疫調結果，匡列7個公眾場所，包括美式賣場好市多在內，緊急在19日晚間起陸續封館消毒。

▲高雄市政府宣布緊急封閉7館來消毒 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市政府宣布緊急封閉7場館進行消毒 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市政府應變中心會議結束後不久，記者到好市多觀察，大約在晚間7點15分，賣場還是有相當多消費者進進出出，且現場也未廣播禁止消費者入場，但是工作人員則是不斷喊：「防疫期間，請保持安全距離」。雖然民眾都有乖乖戴上口罩，不過因為進場人數實在太多，採買及排隊結帳狀況恐怕也很難避免保持社交距離。

▲美式賣場好市多緊急封館消毒。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼美式賣場好市多緊急封館消毒。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲美式賣場好市多緊急封館消毒。（圖／記者許宥孺翻攝）

原本好市多打烊時間為晚間10點，不過就在晚間8點左右，記者發現，戶外停車場的跑馬燈則是顯示為「休業中，不開放進場！」門口保全也不斷地揮動LED指揮棒邊呼籲：「封館消毒！封館消毒！不要冒險，確診3例耶！」。

▲美式賣場好市多緊急封館消毒。（圖／記者許宥孺翻攝）

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