磐石艦飆24確診打臉蔡英文！綠委劉世芳怒轟海軍違2防疫指示

地方中心／高雄報導

海軍敦睦艦隊出訪回到台灣之後，光是2天期間就傳出有24名艦上官兵確診新冠肺炎，這讓高雄市的立委劉世芳相當不開心，質疑為何艦艇只有6天時間，未遵守中央疫情流行管制中心的國內規範是14天隔離期，軍系系統應該要檢討跟反省，磐石號的群聚感染根本就是打臉蔡英文總統指示「防疫視同作戰，料敵從寬，禦敵從嚴」。

▲蔡英文9日至左營軍港歡迎海軍敦睦遠航訓練支隊返國。（圖／翻攝總統府flickr）

劉世芳19日下午接受媒體採訪表示：「總統對於防疫有2個指示，防疫視同作戰，同時是料敵從寬、禦敵從嚴，可是我覺得這次磐石號的群聚感染，大概打破了這兩個，讓大家有點緊張」，她也呼籲還是要遵守中央疫情流行管制中心把疫調、採檢等全部要落實，不要讓左營地區的居民緊張。

▲劉世芳出面怒轟海軍違背蔡英文總統的2個防疫指示 。（圖／地方中心翻攝）

劉世芳也質疑艦艇為何只有6天的時間，「沒有遵守中央疫情流行管制中心（規定）進到我們國境之內，就要14天的居家檢疫跟隔離，我覺得軍系的系統需要反省跟檢討一下，為何跟別人的天數不一樣？」劉世芳也透露，有艇上的官兵在左營海軍基地附近的小吃店趴趴走，甚至沒有戴口罩的群聚聊天，所以呼籲高雄市政府應該要從嚴處理這個狀況，不要變成防疫的破口。

▲左營海軍基地消毒。（圖／記者洪正達攝）