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快訊／台南1海軍染疫「4天足跡曝光」！曾到百貨公司、麥當勞吃飯逛街

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記者洪正達／台南報導

中央流行疫情指揮中心19日公布國內新增22例新冠肺炎中，有21例為磐石軍艦實習生及軍人，共19男2女，年齡介於20多歲至40多歲，發病日介於4月14日至18日，其中1例為男性台南市民，截至目前為止，台南市確診病例共15例（本土1、境外13、敦睦遠訓1）。

▲▼ 海軍消毒 。（圖／翻攝中華民國海軍）

▲海軍敦睦艦隊官兵確診個案中，一名家住歸仁的役男曾前往新光三越新天地。（圖／翻攝中華民國海軍）

台南市政府19日晚間表示，新增敦睦遠訓病例是30餘歲男性，住歸仁區。於14日下軍艦後，從左營搭計程車回到歸仁的居所，同日內沒有再出門，晚上開始有一些倦怠感，15日未出門，餐點由家人準備，16日下午，跟一位友人到台南新光三越新天地吃飯逛街。

▲▼ 新光消毒 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲敦睦支隊1名官兵曾出入新光三越新天地，業者當天進行封館消毒。（圖／記者林悅翻攝）

疫調顯示，該名個案16日約下午4點到新光三越新天地，從B1搭電梯至6樓翰林茶館購買飲料後，直接到麥當勞點餐後進入公共客席區用餐，6點離開麥當勞，搭 A 區手扶梯至5樓逛一圈並未入櫃購物後，搭手扶梯從西門路大門口離開。全程有戴口罩。

至於個案的交通工具是自行開車，回家後沒有出門。17日在家中未出門，18日上午9點接獲通知，中午到台南公園指定地點集合，直到晚間6點才搭上巴士前往檢疫所。

疫調匡列3人，已通知居家隔離 。住家依照衛生所人員指導消毒。新光三越新天地平日的防疫作為是於入口處設置體溫量測人員及 75%酒精提供入館顧客使用，店內工作人員配戴口罩，每日下班後使用清潔劑進行清潔消毒；公共客席區在客人離場後立刻使用 75%酒精消毒桌面。新光三越新天地百貨公司配合政府防疫工作，預計於14日營業結束後除上述區域展開重點消毒外，將另請清潔公司進行全面消毒，以確保環境與衛生。

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