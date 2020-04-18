翡翠灣福華飯店4月30日熄燈　員工不捨也憂：後續生計該怎麼辦

▲ 萬里翡翠灣福華飯店4月30日熄燈，員工不捨：擔心自身後續生計該怎麼辦？（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市萬里區翡翠灣福華渡假飯店眼看著，因為這次新冠肺炎的疫情，是繼台中亞緻飯店之後，第二家觀光飯店集團旗下結束營業的飯店，有26年歷史的翡翠灣福華度假飯店確定營運到4月30日，5月處理後續及收尾工作，5月31日關門歇業。飯店員工表示，擔心自身後續生計該怎麼辦？新冠肺炎疫情是壓倒最後一根稻草，這2個月來住房的遊客減得非常多，每天只有1、20間，飯店實在是撐不下去。

交通部觀光局北觀處處長張振乾表示，為住過遊客都說「海景很漂亮」，如果真的熄燈，覺得相當可惜！高樓層觀賞寬廣海景，且收費平價。歷屆萬金石馬拉松的選手也都會選擇住在翡翠灣福華度假飯店，這裡是起跑點起跑方便，如果真的歇業，讓遊客住宿遊北海岸又少了一個選擇。

請繼續往下閱讀...

▲ 翡翠灣福華度假飯店共有57名正式員工，大多都是北海岸鄉親居多。（圖／翻攝翡翠灣福華渡假飯店粉專）

翡翠灣福華度假飯店共有57名正式員工，大多都是北海岸鄉親居多，加上食宿觀光等相關產業鏈供應商，造就不少當地就業機會。員工說，之前就有聽說可能會歇業，但是公司並沒有正式通知，只單純耳聞，18日是從媒體報導，才得知要歇業，大家都議論紛紛，公司應該本著誠信對待，讓員工有時間應付，萬一沒有工作失業的後續，當然也是相當不捨。

另一名不願具名員工說，其實歇業是永久性的，尤其有飯店目前現況，幾乎不可能重新營運，有別於暫時性的停業，對員工的衝擊非常大，家裡還有尚在就學的小孩，又加上房屋貸款壓力，真的不知道該如何面對，希望政府能正視且協助。

・神級保養