▲ CDC公布連兩日「零確診」，新北環保局臉書發文：感謝清潔隊盡心守護環境。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

中央疫情指揮中心連續兩日公布「零確診」，令防疫第一線人員士氣大增。新北市環保局官方臉書「新北i環保」17日貼文，感謝清潔隊與消毒班不辭晝夜的辛勞，尤其疫情發生以來消毒需求量大增，消毒班人員背負大型消毒機具動輒兩、三小時以上，肩上傷痕累累，未來仍會盡到責任，守護市民的生活環境。

環保局在臉書貼文指出，疫情發生以來，清潔隊的消毒班工作量大增，一台噴霧式消毒機，加上藥水，總重量超過25公斤，相當於一台窗型冷氣。消毒同仁就這樣日復一日，從每天兩小時、四小時甚至八小時輪班；但扛到肩膀有痕跡，也不放過任何一處可能藏匿病毒的角落。

▲ 新北市環保局官方臉書「新北i環保」17日貼文，感謝清潔隊與消毒班不辭晝夜的辛勞。

環保局提醒，人多的地方，請民眾盡量不要去；但人一多的地方，清潔隊和消毒班往往都會被派去執行工作，「他們不是不害怕，是作為第一線戰士，沒有遲疑的空間，眼中只有執行任務，守護市民的生活環境。」

環保局表示，連續兩日＋0「零確診」，對於地方清潔隊人員相當振奮，但不會因此鬆懈，未來仍會盡到責任，守護市民的生活環境，下次在街道上看到清潔隊人員，請大家給他們一個微笑，民眾的鼓勵，會是清潔隊繼續保護家園的動力。

新北i環保：https://www.facebook.com/ntpclowcarbon/

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