▲ 防疫找樂子！新北農業創生推3款組合包上線助小農。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市與在地團隊合作，推動農業創生美味農業，發展事業及產業，吸引人口返鄉及留鄉，達到「農業創生、全年經濟」的目標。近期因應疫情帶來衝擊及影響，以設計及業界資源導入防疫，推出3款「農業創生防疫找樂子」組合包，提供民眾可以在家認真防疫，同時也能找樂子抗無聊。

農業局表示，「農業創生防疫找樂子」組合包，嚴選新北「在地」、「優質」、「健康」農產品，以居家場域進行主題規劃，設計包含「在家控窯」、「底家自煮」及「追劇好點」3種組合。「在家控窯」嚴選金山「汪汪地瓜園」冰地瓜，大地的甜蜜滋味都鎖在冰涼甘甜地瓜中，冰的直接吃或烤箱回烤加熱都美味，輕鬆在家享受控窯樂趣，組合附贈地瓜葉手工皂，提供防疫期間維持勤洗手的好習慣。

▲「在家控窯」嚴選金山「汪汪地瓜園」冰地瓜，組合附贈地瓜葉手工皂。

「底家自煮」組合包是在家自己煮飯時的好夥伴，由「林口有機村」團隊多家農場聯名供應，內含當季有機葉菜、根莖、瓜果、芽菜與雞蛋等；另有「平溪區農會」現在正當季的新北珠蔥可供選擇。「追劇好點」組合最適合賴在家，營造閒情雅致的追劇時光，產品由「坪林青年茶業發展協會」青年茶師們，以傳承百年的製茶技術，製成富含花香的包種茶，搭配坪林「來點茶」入口即化的茶酥，顛覆傳統酥糖、甜而不膩。

農業局長李玟表示，新北市推動農業創生美味農業，防疫期間宅經濟正夯，特別引入設計能量推出「防疫找樂子」組合產品，由產地宅配到家，民眾待在家也可對抗無聊，同時支持各地區正在努力拚事業的小農。欲知詳情可洽新北市農業局－稼日蒔光：https://reurl.cc/MvRDgp。

▲「追劇好點」組合由坪林青年茶師們，以傳承百年的製茶技術，製成富含花香的包種茶。

欲預購產品詳洽各團隊，「在家控窯」地瓜組合包詳洽汪汪地瓜園粉專：

https://reurl.cc/7Xj4KN；「底家自煮」蔬菜組合詳洽林口有機村粉專：

https://reurl.cc/D9XKq6、新北珠蔥組合電洽平溪區農會電話：02-2495-1052；「追劇好點」包種茶及茶酥詳洽坪林茶青協會訂購表單：https://reurl.cc/62L3Q5及來點茶：https://reurl.cc/MvX6zL。

・神級保養

▲「追劇好點」組合搭配坪林「來點茶」入口即化的茶酥，顛覆傳統酥糖、甜而不膩。

▲「底家自煮」組合包是在家自己煮飯時的好夥伴，由「林口有機村」團隊多家農場聯名供應。

▲「底家自煮」組合包內含當季有機葉菜、根莖、瓜果、芽菜與雞蛋等。