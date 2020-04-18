連三日「零確診」遊潮將現？　瑞芳警實施東北角點「分流管制」

▲ 瑞芳警實施東北角景區旅遊熱點「分流管制」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府瑞芳警分局有鑑於中央疫情指揮中心公布連三日零確診個案，為免有出遊潮，東北角風景區九份老街、十分瀑布及猴硐煤礦園區等，知名旅遊熱門景點，將視人流狀況，景區停車場遊客車輛達5成時，即宣導民眾勿再前往景區，若進入景區人潮持續增加，達到上限標準，限制遊客只出不進，即啟動分流管制機制。

瑞芳警指出，新北市東北角為例，就有許多旅遊熱區，如九份老街、平溪十分地區及猴硐煤礦園區等知名景點，屆時將透過多重管道預測人流。在假日期間，景區停車場遊客車輛達5成時，即透過廣播、新聞跑馬燈宣導民眾勿再前往景區。若進入景區人潮持續增加，達到以每人/2平方公尺的上限標準。

▲ 東北角風景區九份老街、十分瀑布及猴硐煤礦園區等「分流管制」，達到上限標準，限制遊客只出不進。

瑞芳警表示，如九份老街遊客達600人，十分瀑布為500人，猴硐煤礦園區1000人上限，並限制遊客只出不進，即啟動分流管制機制，並由警察局於交通管制點協助管制車流，提醒民眾變更行程。

警方表示，新的分流管制措施已開始實施，提醒民眾，在人潮及車潮管制期間，人、車違反相關規定者，將依發展觀光條例第64條規定，對人員罰款5000元以上，最高可達10萬元罰款，並依道路交通管理處罰條例第33條，對車輛駕駛人罰鍰3000元至6000元罰鍰。

瑞芳警分局長陳杏結節呼籲，在疫情期間，仍盡量避免前往人潮已聚集地區，並於出遊前查詢各地區人潮概況，在公共空間配合佩戴口罩，保持適當社交距離，以維護個人及大眾安全。

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