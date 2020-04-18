荷媒專訪唐鳳「數位抗疫」：台灣是獨立民主國家　因中國無法參加WHO

▲行政院政務委員唐鳳。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾17日專電

荷蘭媒體「特洛日報」今天刊出行政院政務委員唐鳳專訪，報導中稱台灣是一個獨立的民主國家，對抗冠狀病毒危機非常成功，經由專訪說明台灣如何以數位科技超前部署。

特洛日報（Trouw）今天分別在網路及實體報紙大幅刊登唐鳳專訪和報導，介紹台灣對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）危機非常成功，去年12月中國武漢首次傳出不明肺部疾病時，台灣立即發出警報。

報導說，台灣是獨立的民主國家，但因中國因素外交上只有少數國家承認，無法成為世界衛生組織（WHO）成員，在這次新型冠狀病毒危機中尤其造成困難。

這篇專訪解釋台灣如何在衛生政策與保持社交距離之外，也讓現代科技派上用場。

唐鳳說，台灣主要通過3種技術，首先確保居家隔離的人們待在家裡，這稱為「數位圍牆」。第二確保口罩分配的公平和透明；第三確保有關措施的公開與清晰的溝通。

在資訊公開溝通方面，唐鳳說除了中央流行疫情指揮中心記者會用現場直播方式舉行外，也藉由社群媒體分享資訊，並舉例衛生福利部的臉書（Facebook）用名叫「總柴」的狗狗為粉絲團代言人，搭配圖片宣傳人們應該勤洗手、戴口罩與保持距離。透過這種方式使消息變得流行，而不是僅僅發送乾巴巴的資訊。

特洛日報詢問在台灣如何搭配App應用程式，唐鳳以使用口罩地圖的經驗為例，說明透過立即數據，每家藥房每3分鐘更新一次口罩庫存，如果沒有線上的即時資訊，人們可能要連跑5家藥店，數位方法可以更快處理實際需求。

至於歐洲開始討論關於可用於監測他人或查看接觸史的應用程式，唐鳳表示這種App是出現大規模社區感染階段時才會使用，台灣未發展至這階段。

至於使用電話訊號管制居家隔離者的政策，唐鳳說，數字圍牆被認為比真正隔離的侵犯度更低，並且只能持續14天。之後，電信公司便不再監視位置，也不會儲存數據。「我不會假裝說它不會影響個人隱私，當然這是在居家隔離的14天之內發生。」

唐鳳說：「與此同時，絕大多數台灣人的自我防護超出官方的建議：保持1.5公尺的距離，或戴口罩。但是大家兩項建議都遵守，在開發出疫苗之前，這是最好的替代方案 。」