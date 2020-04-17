網曝「台人受困莫三比克」　外交部主動聯繫上了！





▲外交部發言人歐江安。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

有網友在PTT爆料，一名方姓台灣人因為疫情及當地軍事活動，受困於東非的莫三比克。對此，外交部發言人歐江安17日表示，外交部已經主動聯繫方姓國人，會持續保持聯繫並提供協助。

歐江安表示，旅居莫三比克德爾加杜角省(Cabo Delgado Province)方姓國人，先前並未主動洽繫兼轄莫三比克的我國駐史瓦帝尼大使館或外交部求助，但外交部在得知方姓國人透過自拍影片公布在網站尋求政府協助後，立即於第一時間主動聯繫方先生在台家屬，以及網路留言的友人，表達我國政府的關懷，並取得方先生當地聯繫資訊。

歐江安指出，外交部及駐館已於17日上午與方先生本人通話致意，確認平安。方先生本人及家屬友人均感謝外交部即時給予關心與協助。

歐江安說明，外交部已責成我駐史國大使館持續與方先生保持密切聯繫，並將透過旅居莫三比克的台商就近照顧並即時提供協助。因莫三比克4月起實施為期一個月的邊境管制及旅行限令，且多數非洲國家均暫時中止對外空中交通，駐史國大使館將與方先生進一步溝通，瞭解其個人意願，並透過管道協助方先生暫時移往較為安全的莫國中部省份居住，再視疫情發展及國際交通恢復情況，協助方先生返回台灣。

歐江安強調，我國政府將持續密切注意莫三比克的安全情形及疫情發展，全力維護我國人的權益與旅外安全。外交部呼籲國人旅外期間如果遇有急難事件，請主動與外交部緊急聯絡中心或我駐外館處聯繫，以獲得即時協助。