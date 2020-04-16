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護照名可「China改Taiwan」　時力：不需立院決議外交部點頭就可處理

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▲▼護照，台灣護照，中華民國護照。（圖／記者蔡玟君攝）

▲我國護照英文名印有「CHINA」，經常造成外國辦事人員混淆。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡文鈴／台北報導

針對立委提案將我國護照封面上「中華民國　REPUBLIC OF CHINA」，改成「台灣TAIWAN」，外交部回應「依法配合辦理」。對此，時代力量透過臉書批評外交部「迴避關鍵的事實」，改護照封面，不需要等立法院的決議！

時代力量智庫日前公布最新民調，有高達74.3％的民眾支持將護照上的英文名字「REPUBLIC OF CHINA」」改為「TAIWAN」，避免國人被誤認是中國大陸國民。基進黨立委陳柏惟與民進黨立委王定宇、林俊憲等人也提案希望能更改護照國名，海外台人組織也發表聯合聲明，希望在護照上以「TAIWAN」作為唯一的英文名稱。

時代力量指出，依據國際民航組織（ICAO）規定：「標準護照封面，包含發行國國名、國家象徵（例如國徽）、文件描述（例如：Passport）及晶片護照圖樣。」因此，國名的部分並沒有限制要「英文名」，只要有出現正式國名即可，像是法國、奧地利、義大利、菲律賓都沒有英文名！

時代力量強調，護照封面的China改成Taiwan，「不用修憲！不用修法！不用立院決議！只要外交部點頭，馬上可以處理！」請外交部不要再打官腔，拿出點做事的魄力！許多海外台人在國外因為護照上的「China」字樣而吃足苦頭，難道外交部要視而不見嗎？

▲▼時代力量表示，護照名改TAIWAN不需經過立院決議，只要外交部點頭即可。（圖／時代力量臉書）

▲時代力量表示，護照名改TAIWAN不需經過立院決議，只要外交部點頭即可。（圖／時代力量臉書）

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