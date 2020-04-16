韓國瑜聲請反制罷免法律戰首開庭！　罷韓律師備「8理由」對決

▲韓國瑜法律戰16日下午首開庭！罷韓委任律師高榮志準備8大理由應戰。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

韓營聲請停止罷韓案，於16日下午2時30分在台北高等行政法院首度開庭，即將展開一場挺韓與罷韓的法律戰！而罷韓委任律師高榮志，已準備好8大理由應戰。

第一、中選會依《選罷法》「函告」領銜人領取連署人名冊之「通知」，算不算「行政處分」？

中選會「函告」屬「訊息／觀念通知」，不是行政處分，且屬《行政程序法》所指「行政程序中所為之決定或處置」，不能預先聲明不服，因此不符合法院審理的前提要件。

第二、韓市長不必先訴願就可直接向法院提告（訴願先行原則）？

基於媒體大幅報導，韓國瑜與高雄市政府也有回應第一階段過關的新聞，因此不得主張不知悉，且韓有豐富的從政經驗，也率領整個高雄市府，每時每刻都在對人民行使行政處分，若說不熟法律、不熟行政處分的期間規定，令人難以置信，也不值得特別保護。

第三、訴願是否還沒逾期（原則為30天，不知悉為1年）？

不可規避訴願程序，否則違反行政法制的原則，且韓不符合可跳過訴願的例外類型，韓是4月7日才訴願，隔日就提告，跳過訴願無理由。

第四、韓市長在罷免的第一階段就算是「利害關係人」嗎？

《選罷法》設計了提議、連署、罷免投票三個階段，並明文規定罷免成功後，才能提出罷免無效之訴，而在第一階段，罷免都還不一定會成案，立法者還未賦予被罷免人任何角色。

第五、繼續執行下去會有緊急、重大、損害不可回復，一定要由行政法院馬上介入的例外狀態嗎？

罷韓不緊急也不重大，且依法可回復（被罷免成功，職務都可恢復），所以行政法院不需要馬上介入，訴願程序應先進行，或日後再救濟都還來得及。

第六、不停止執行，對公益是否有重大影響？

韓希望好好做至少一年，並非先落跑再千方百計想保官位的理由，且依《選罷法》規定，市長不會鬧雙胞，因訴訟中不會有新市長，同時也不會侵害市長的參政權，而人民的罷免權才是真正重大的公益，一旦停止執行，就是凍結可參與投票的228萬名高雄市民的權利。

第七、法院對於中選會解釋《選罷法》的法律意見，是否應介入或高密度審查？

基於權力分立原則、《選罷法》立法意旨、人民民主投票行為，法院雖可進行審查，但應只能進行低密度審查，除非行政機關有非常明顯、重大、且違反民主憲政法理的解釋，原則上均應加以尊重。

第八、中選會解釋《選罷法》是否違法？

中選會於1997年4月8日就有函令：「罷免案之提出，除限制不得對就職未滿一年之公職人員提起罷免外，並無其他提出時間之限制規定」，且中選會的標準早有先例可循（如黃國昌罷免案），其解釋也合乎憲法與立法旨意，因此罷韓團體連署罷韓並無疑義。

►限時下殺！！！

【更多新聞】

►不知刀那麼鋒利！1刀刺入致騎士枉死...「小鄭容和」：他穿螢光雨衣像紙箱



►「小鄭容和」新店隨機殺人…當庭淚崩！ 「3理由」求法官交保

►「小鄭容和」30cm長刀隨機奪命 「生氣的人格跑出來」繼續羈押