不知刀那麼鋒利！1刀刺入致騎士枉死...「小鄭容和」：他穿螢光雨衣像紙箱

▲「小鄭容和」王男（左）隨機殺害林姓騎士（右），被依殺人罪起訴求處「最嚴厲之刑」。（圖／翻攝當事人社群）

記者孫于珊／台北報導

一名自稱「小鄭容和」的男子王秉華，於3月13日晚間與妻子在新店吵架後，竟隨機往路邊騎士的背部猛力刺1刀，致騎士不治身亡，王男被依殺人罪起訴後，15日於北院移審庭中還原事情經過，表示會選擇騎士當行兇目標，是因對方穿螢光雨衣，像「紙箱」，但沒有想過要刺穿，也不知道刀會那麼鋒利…。

王男當庭承認有拿刀往騎士背部右肺部位刺入1刀，刺完後有拔出，但矢口否認殺人犯行，辯稱當時只有騎士停在他前方，沒有其他人，且騎士穿著螢光雨衣，看起來像「紙箱」，引起他的注意，才持刀捅向騎士。由於「像紙箱」這句話毫無邏輯，王男隨即又改口稱，不知為何會說出這句話，但強調自己當時沒有想過要刺穿騎士。

▲王男表示，當時騎士身穿螢光色雨衣像紙箱，引起他的注意，所以才攻擊他，但沒有想過要刺穿。（圖／記者黃彥傑翻攝）

王男也指出，車內駕駛座門的置物空間之所以會放料理刀（刀刃長17公分），是因為曾有「被攔車經驗」，要預備來嚇阻，並稱，刀子非常便宜，有拿來自殘過，不知道竟會那麼鋒利。

王男接著說，他行刺後，知道騎士倒地，並有聽到他的呼救與哀號，但當時他因嚇到了，所以視若無睹沒反應，又怕被旁人上前痛扁他一頓，所以開車離開，途中他闖了4個紅燈，隨後意識才慢慢恢復。

▲王男持刀隨機捅人後，叼著菸走回車上，事後否認犯行，宣稱自己有精神病，不知道自己當時在幹嘛。（圖／記者黃彥傑翻攝）

王男還說，他在國中至高中期間，因常惹事，就被鑑定出有「情緒障礙」，案發前2週是最後一次就診，原有安排心理諮商，但當時診斷出僅有焦慮症及失眠，家人也希望他不要靠藥物，學會用其他方式控制。另外，他原本從事餐飲業，但餐廳快要倒閉，因此案發前2個月就離職，後來做直播主，月收入僅2、3千元，經濟來源都靠妻子。

法官審酌後，認為他涉犯殺人重罪、有逃亡之虞，裁定羈押，不予交保。

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