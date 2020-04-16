快訊／林益世假釋獲准　高院限制出境出海8月、維持每週到警局報到

▲林益世獲准假釋，即將出獄。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

前行政院祕書長林益世因喬中鋼爐下渣契約索賄8300萬元，二審判刑13年6月，其中的「財產來源不明罪」判刑2年定讞，另外貪污部分則由高院進行更審。林益世入監服刑將近1年半，已經獲准假釋，高院日前開庭審酌是否繼續羈押，最後裁定不須羈押，改將林益世限制出境、出海8個月，另外原本的保金5000萬以及每週到警局報到一次仍維持。林益世最快下午就能出獄返家。

林益世在2012年2、3月間，時任行政院秘書長，由於他擔任立法委員期間曾協助「地勇選礦公司」負責人陳啟祥取得中鋼爐下渣契約，陳啟祥再度前來請託林益世時，林益世要求以8300萬元做為協助處理續約之代價，並要求將該8300萬元以現金分成3000萬元、3000萬元及2300萬元3份。

全案經檢方提起公訴後，林益世一審判刑7年4個月，二審改判刑13年6月、褫奪公權8年，併科罰金新臺幣1580萬元。案經上訴第三審，最高法院僅將「財產來源不明罪」部分，處有期徒刑2年、褫奪公權2年，併科罰金1,580萬元定讞；至於貪污部分，則撤銷發回高等法院更審。

林益世2018年9月發監執行，執行期滿4個月後首度向台北監獄申請轉外役監服刑，但遭法務部駁回；一直到去年9月的第三度申請，終於獲准到八德外役監服刑。而他目前已經獲准假釋，即將出獄。高院更審法官日前再度開庭，提訊林益世到庭，審酌是否要接續羈押林益世。經過審酌後，高院認為原審就讓林益世以5000萬交保，每週到警局報到一次，足以擔保他配合審判程序進行，因此予以維持，只是另外再裁定將林益世限制出境、出海8個月，

除本案高院裁定不須羈押林益世外，檢方也針對假釋後付保護管束部分，聲請高院另為裁定，高院先前已經裁准保護管束，林益世最快16日下午就能出獄。