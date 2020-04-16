分屍兇手嗆安息日不開庭！法官：媽祖生日我加班到晚上9點！

▲永和分屍案主嫌孫武生嗆安息日不開庭，法官回他「媽祖生日我都加班到晚上9點」。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

發生在2018年8月間的加拿大籍男子顏柏萊遭殺害分屍案件，主嫌美籍男子孫武生（本名：Mayer Oren Shlomo）一審遭判無期徒刑。案件上訴二審後，高等法院16日開庭審理。孫武生開庭時向法官曾德水表示，16日為猶太教安息日，不能開庭。曾德水則回嗆：「媽祖生日我都加班到晚上9點」要求被告舉出證據，否則應要實質審理。

本案發生於2018年8月22日，永和新店溪畔遭人發現一具無頭男屍，前臂、小腿都已被肢解，警方獲報後封鎖現場，並從死者愛犬得知死者為43歲的加拿大男子Ryan（中文名：顏柏萊）。警方進行調查，認定本案可能為毒品糾紛，因此鎖定主嫌為以色列裔美籍男子Mayer Oren Shlomo（中文名：孫武生），外號「OZ」，共犯為非裔美籍男子Bent及台籍男子吳宣，但孫武生早已出境抵達菲律賓。

經過司法互助後，孫武生在隔月就被從菲律賓押解回臺。檢警最後查出，孫武生與顏柏萊共同販毒，並請Bent、美籍共犯何傑生（本名：Hobbie Jason Eugene）及吳宣等人加入運毒行列，但顏柏萊因遭查獲持有大麻，有意淡出；孫武生因此認定顏柏萊是警方線民，恐危及販毒生意，萌生殺意。最後夥同Bent等人，共同誘殺顏伯萊。檢方提起公訴，一審將孫武生判處無期徒刑、Bent判刑12年6月、Hobbie判刑1年6月、吳宣判刑6月。

案經上訴，高等法院16日開庭審理。一開庭孫武生就說16日為猶太教的安息日，法官應該尊重他的權利，不應該在今天開庭；另外他也列出本月底還有3日為安息日，一樣不能開庭。此舉惹惱受命法官曾德水，他直接在庭上回嗆：「昨天媽祖生日我都加班到晚上9點14分。」要求孫武生舉證，證明宗教日不得開庭，並且要求提出以色列官方的證據，證明以色列官方也是如此。

另外對於案情供述部分，孫武生仍辯稱沒有殺人，自己無罪，但他尊重台灣的法律與法官。至於Bent則坦承殺人，但他主張，他是被孫武生威脅逼迫後，才殺害死者並分屍；另外共犯Hobbie與吳宣均否認殺人。此外法官也調查是否延長羈押，並諭知候核辦，被告還押。

▼永和分屍案被告Bent。（圖／記者吳銘峯攝）