「小鄭容和」新店隨機殺人…當庭淚崩！　「3理由」求法官交保

▲王男僅因與妻子發生口角，竟隨機殺死路邊騎士。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者孫于珊／台北報導

新店隨機殺人案15日移審台北地院，在押的犯嫌王秉華（自稱「小鄭容和」）被檢方依殺人罪起訴後，法院下午即開庭審理王男是否繼續羈押，王男提出3個理由，分別是想去死者靈堂上香致歉、想陪母親及彌補妻子，請求法官給予交保機會，儘管說到淚流滿面，但法官仍裁定將他羈押。

▲王男持長刀從無辜騎士背部靠近肺臟部位刺入，被依殺人罪起訴並遭羈押。（圖／記者劉昌松攝）

王男說之以理，動之以情地表示，就算遭死者家屬唾棄撻伐，但他還是想去死者靈堂上香致歉；第2個交保理由是，母親一直都很關心他，日前他在台北看守所發生一些事，母親得知後就馬上跑來，求主管不要刁難他，長達2、3小時，而自己因長期在外工作，沒辦法好好陪她，如今，就算幾個月或幾天也好，想好好陪伴母親，甚至對母親說聲「對不起，兒子真的不孝」。

第3個交保理由，王男說，妻子自始自終都沒有放棄他，每天都到看守所看他，問他過得好不好，而妻子每次看他寫的信都以淚洗面，令他很心疼，由於自己與妻子從小家庭就不完整，2人同病相憐，所以很早（認識3、4個月）就結婚，事發後，妻子很後悔當初給他電話接受搭訕，因此也想好好陪妻子，彌補自己造成的錯誤，之後再好好面對刑罰處分。

▲王男行兇後，叼著菸走回車上，事後宣稱自己有精神病。（圖／記者黃彥傑翻攝）

公設辯護人也說，王男2017年11月，就在身心科定期就診，2019年3月，就已向醫師表明有「多重人格」的症狀，因此案發當時，王男確實是因受精神症狀失控所致，非臨訟杜撰，且王男願意坦承面對訴訟程序及刑罰，並無逃避未來審判，此案也是他1人所為，無串證可能，更無滅證必要，又王男無暴力前科，家庭功能尚稱完整正常，經過此事，家人及醫師必竭力提醒及幫助王男吃藥、定期回診等，因此請求法官給予交保。

但法官審酌後，仍裁定予以羈押，但不必禁見。王男庭訊後向法官表示，之前在台北看守所羈押時被打，他指控是主管故意調他房舍、教唆其他人犯揍他，後來他想跟前去探視的妻子講，還被主管大聲制止，希望法官能幫他調回原先收容的孝一舍。法官表示無法干涉監所管理事務，會請北所注意關心王男收容的情緒、健康等情形，也要王男如有問題，可循管道申訴解決。

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