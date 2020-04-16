高市議會臨時會僅3天　黃捷爆韓國瑜可能不到：真的超級傻眼！

▲高雄市議員黃捷 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高市議會16日下午將召開程序委員會確定臨時會議程，原本民進黨與時代力量等在野議員期盼是4月20日到4月29日召開為期10天的第3臨時會，請高雄市長韓國瑜到議會報告防疫及紓困議題，但市議員黃捷卻爆臨時會預計只開3天，且市長韓國瑜可能不到，真的超級傻眼！

▲高雄市長韓國瑜進議會備詢畫面 。（圖／資料照）

高雄市議會日前召開程序委員會，國民黨團挾人數優勢決議將定時大會延期，將視疫情狀況來決定開會日期，而民進黨團也反制出招，由民進黨、時代力量共28位議員，成功連署提案建請依地方制度法，10天內召開連續10天的第3屆第3次臨時會，請韓國瑜市長及相關局處首長，到議會報告因應疫情的相關防治情形。

▲高雄市議會臨時會議程表草案 。（圖／市議員黃捷提供）

黃捷16日則公布第3次臨時會議事日程表草案，她指出：「下週召開的防疫及紓困議題臨時會竟然預計只開3天，從4月22日至24日，而非我們要求的10天，且採專案報告的方式，韓市長甚至可能不來議會參加，真的超級傻眼！」

黃捷說：「韓國瑜有空開直播抱怨，卻沒空到議會接受備詢，請市長不要浪費市民時間，唯獨高雄還在無限期延會，國民黨團為護航市長到現在不願開會，變通方式很多線上視訊，做好把關分流都可以解決。」

高雄市議會秘書長黃錦平表示，由於議員連署是希望針對因應新冠肺炎相關防治情形，以及產業紓困振興暨提昇觀光旅遊相關政策的專案報告。因此經過議事組評估初步規劃3天議程，但這目前屬於草案，一切須等下午由程序委員會審議，才能確定天數與開議日期，且因是專案報告，因此韓國瑜市長3天都應到。

時間對我們來說完全沒用！

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