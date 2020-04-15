「小鄭容和」30cm長刀隨機奪命　「生氣的人格跑出來」繼續羈押

▲王男刺殺無辜騎士後，叼著菸走回車上，事後宣稱自己有精神病。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者孫于珊／台北報導

一名自稱「小鄭容和」的23歲王姓男子，僅因與妻子討論用餐地點發生口角，竟持全長30.5公分的生魚片刀，隨機殺死無辜停在路邊的機車騎士林男，15日被依殺人罪起訴後，全案移審台北地院，而目前在押的王男，法官審酌後，仍裁定將他繼續羈押。

▲王男持刀洩憤讓騎士枉死，檢察官認為王男是故意選擇背對他、毫無抵禦能力的人行兇。（圖／翻攝兇嫌臉書）

事發於新北市新店區3月13日晚間，王男在車內與妻子吵架後，竟理智斷線，持刀下車，朝騎士肺臟後方一刀刺到底，但王男案發後一直說自己有「精神病」，他有3個人格，除了平常的他以外，還有一個生氣的自己，和一個孩子，當天因為沒吃藥，所以生氣的人格跑出來殺人，但他的感官跟眼睛可以看到，只是無法控制自己，直到開車逃逸都是在「無意識」狀態。王男偵訊時還說，因他的原則是不打女人，所以才沒對妻子下手。

全案移審北院後，北院今下午5時20分開庭審理王男是否繼續羈押，經過1小時的激辯後，法官認為他手段兇殘，且造成社會大眾恐慌，考量他工作及經濟來源不穩定，又所涉犯的罪嫌重大，是10年以上有期徒刑的重罪，有逃亡之虞等一切情狀，仍裁定予以羈押，但無禁見必要。

▼王男（綠衣）隨機殺人後，檢方15日依殺人罪起訴，並建請最嚴厲之刑。（圖／記者孫于珊攝）

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