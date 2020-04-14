豐原太百免費提供員工口罩　自然美專櫃強化防疫：讓消費者安心變美

▲豐原太平洋百貨購物節防疫措施完善，讓化妝品區業績逆勢成長。（圖／業者提供）

記者李忠憲／台中報導

豐原太平洋百貨購物節已開跑！業者為讓員工及顧客有安全購物環境，除落實上班前、早晚量體溫確保員工健康狀況，也是全國唯一一家免費提供口罩給員工及專櫃使用的百貨，而自然美專櫃更是強化消毒防疫，確保顧客健康，業者表示，購物節因防疫做得好，化妝品區至今逆勢成長110%，讓消費者可以安心變美。

新冠肺炎疫情威脅未減，豐原太平洋百貨為提供員工安全工作環境，第一時間就積極協助員工提高自我健康管理。除落實每日上班前及上班期間早晚各量一次體溫，確保員工健康狀況，2月至今也率先提供公司庫存口罩給員工使用。這也是全台唯一一家免費提供口罩給員工和專櫃人員的百貨公司，期盼給員工健康工作環境，也是為顧客安全把關。

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▲百貨業者免費提供員工及專櫃口罩，業界全國唯一。（圖／業者提供）

業者表示，百貨1樓正大門入口處已裝置體溫感測器，服務人員會幫顧客手部酒精消毒，館內各入口、電梯口處擺放酒精供顧客使用。硬體設備每小時消毒一次。在專櫃人員服務顧客前，也加強消毒工作，層層把關，讓顧客來店購物享受服務時感到安心。

另外，為讓防疫社交距離觀念能清楚傳達給顧客，百貨在電梯地板上增設心型趣味感口語標示，引導顧客在搭乘電梯時能依照安排好的距離站立，也在貴賓廳及贈獎處等需要排隊的地方貼上安全距離地標，來店顧客均依照指示有秩序地排隊，也對百貨防疫措施表示肯定。

▲美食街用透明隔板區隔，讓顧客安心用餐。（圖／業者提供）

▲▼電梯用腳丫及愛心等可愛符號標示站立區，讓顧客可以輕鬆保持社交距離。（圖／業者提供）

業者說，餐飲小吃除加強食用完畢後的清潔消毒，為避免用餐時的口沫傳染，太平洋百貨在美食街的座位上增設「我們與餓的距離」的趣味提醒標示，各櫃位座位之間以「 O」和「 X」的有趣圖示引導顧客間隔一位的安全距離，並設置壓克力擋板，讓顧客在莞爾一笑享用美食之餘也能兼顧安全的用餐環境。

▲▼自然美專櫃也落實消毒防疫，讓顧客可以安心變美。（圖／業者提供）

自然美專櫃表示，作為愛美顧客們的首席掌門人，顧客靠櫃就會用酒精消毒，並需填寫東森自然美TOCC防疫評估表（Travel旅遊史、Occupation職業史、Contact接觸史、Cluster群聚史），確實掌握顧客健康狀況。另外，消費者最在意的護膚SPA，除了入店量額溫和噴酒精，並使用拋棄式床巾；每天開店及閉店，都用次氯酸水仔細消毒，每5天更由專業消毒公司再做一次強化的消毒清潔。層層把關，就是要消費者安心變美！

豐原太平洋百貨說，購物節活動即日起進行到22日止，祭出最高15.4%回饋，也因應疫情做好萬全的防疫措施，化妝品區業績至今逆勢成長110%。接下來也將針對母親節推出更多購物優惠活動，並且提供最安全的購物環境讓顧客安心、快樂的購物。

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