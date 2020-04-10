太平翻車父子離奇雙亡！檢警「1關鍵」揭真相　身後事令人鼻酸

▲太平父子騎機車雙載翻車不治，檢警初步認定是無外力介入的交通意外。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

檢警調查太平蔡姓父子離奇機車死亡車禍案，經相驗並檢視相關事證後，初步研判屬「無外力介入」的交通意外，也就是自摔導致身亡。由於父子倆無其他家人，將由其他遠親協助善後，身故後的保險金也將歸遠親所有。

太平區75歲蔡姓男子4月4日傍晚騎著加裝輔助輪的機車載著43歲兒子，走長龍路4段下坡準備返家，途中經過一處彎道後竟翻車。2人都有戴安全帽，蔡男有意識並頻喊脖子痛，兒子當場失去呼吸心跳，送醫後卻雙雙不治，讓人不解為何一個機車車禍翻車，竟會造成2人死亡，甚至懷疑是否父子是為了閃避車輛或動物，才會失控翻車。

警方到場採證，發現現場機車側翻，沒有其他明顯撞擊痕跡。由於現場沒有監視器，也沒有目擊者，警方能擴大範圍調查，並報請檢察官、法醫，日前完成相驗。

據了解，檢察官在詳細了解現場及相關事證後，初步認定該起車禍應是「無外力介入」的交通意外。由於父子倆已無至親，2人相依為命多年，將由遠親協助辦理後事，2人身故後的保險金也將歸遠親所有。

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