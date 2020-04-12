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提分手被女友一刀穿肺！暖男送上木雕觀音　還哄她：我沒事趕快回家

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▲▼刀，水果刀，自衛，自我防衛，兇手，示意圖。（圖／CFP）

男提分手轉身離開，遭女友背上刺一刀還安慰她「我沒事趕快回家」。示意圖。（圖／CFP）

記者李忠憲／台中報導

這男友好Man！廖姓女子因交往多年並生有1女的林姓男友提分手，雙方談判不成，林男轉身離開時遭廖女從他背後在背上插上一刀氣血胸險喪命。檢察官依殺人未遂罪起訴廖女，但林男卻幫廖女求情並說，他被刺躲到超市內，還安慰她說「我沒事，妳趕快回家」，並送木製觀音雕像要她「不要擔心」。台中高分院認為廖女沒有殺人犯意，只有傷害，由於雙方已和解，林男撤告，維持一審公訴不受理。

判決書指出，42歲廖姓女子與林姓男子是多年男女朋友，2人未結婚但生有1女。豈知，林男2017年底約林女到西屯區某咖啡館並提出分手，雙方引發口角後，林男轉身離開，廖女經拿出一把水果刀朝林男左後胸猛刺下去，深度達5公分。

林男趕緊逃到附近超市內求援，經送醫確認他後背遭刺一刀，傷及左下肺葉併有創傷性氣血胸，經開刀手術後無生命危險。警方到場也當場逮捕行兇的廖女，廖女雖辯稱沒有要殺人，但仍遭檢察官依殺人未遂罪起訴。

廖女在一、二審中均辯稱，水果刀是她帶女兒外出時用來切食物，當時她刺到男友後，看到她背後流血趕緊跟過去看，否認有殺人意圖。

林男也表示，他被刺後逃到百餘公尺外的超市內求援，廖女之後也跟來，當時她手上沒有拿刀。他有翻開衣服讓廖女看傷勢，上救護車時，廖女有說她只想看有沒有怎麼樣，要跟他去醫院。他告知說「我通知我哥了，妳趕快走，我沒事，妳趕快回家」。走到救護車側門時，他把拿在手上的木製觀音雕像交給廖女，還要她「不要擔心，不要害怕」，他去醫院縫完傷口就回來。

台中高分院合議庭認為，綜合現場事證難以認定廖女有殺人故意，認為只有普通傷害。而廖女與林男就傷害部分已達成和解，廖男也已具狀撤告。最後就檢察官上訴二審，認為廖女殺人未遂部分，維持一審公訴不受理，駁回上訴。全案檢察官仍可上訴，廖女不得上訴。

年輕好簡單～～


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