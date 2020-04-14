居家檢疫竟叫水電工上門維修　中市府籲中央研擬罰責

▲台中市民政局長吳世瑋建議中央，增訂檢疫者叫人進屋開罰。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大里區1名居家檢疫男子因為家中浴室漏水，沒找里幹事反而直接叫水電工進屋修理，修到一半才嘻嘻哈哈的表明身分，水電工年逾60歲，家人在社群痛罵「老爹倒楣被叫去修水電」、「60多歲老人家你這樣玩」等語，民政局長吳世瑋表示，中央目前只針對偷跑出去開罰，並未禁止讓人進門，建議中央修法增訂罰責。

有民眾在臉書《大里人聊天室》PO文痛罵「看不懂中文」、「如果老爹有什麼事，直接到你家問候你家人」，PO文者還說，基於相關規定，沒有公布個人資料，但希望不要再發生類似事件，不要私自妄為等，原來是父親被叫去修理水電，修到一半，對方竟然才說他是居家檢疫者，「今天是第13天」。

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吳世瑋表示，中央只規定居家檢疫或隔離者一旦偷跑出去，依外出時間長短開罰，最高100萬元，但類似叫水電工進門修理等情形，他第一次聽到，中央也沒有相關罰責，市府都有送檢疫者關護包，裡面放有相關資訊，里幹事也每天打電話去家裡表達關懷，為何他不找里幹事，而是直接找水電工？他希望中央藉這案例，增訂相關罰責。

衛生局疾病管制科長湯澡瑛指出，該民眾檢疫期間從4月1日到14日，昨天因為浴室水龍頭漏水，直接找水電工修理，當時雙方都有戴口罩，而且工人在浴室，檢疫者在客廳，目前檢疫者沒有身體不適，也有請水電工自主量體溫14天，湯呼籲中央明確規範，哪種情況可以或不可以讓外人進屋，讓民眾有所遵循。

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