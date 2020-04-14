銷量減8成8　雷諾將退出中國合資公司「東風雷諾」股份





▲東風雷諾車款於成都車展發表時的盛況。（圖／取自東風雷諾官網）

記者陳政錄／綜合報導

法國車商雷諾於中國的業務，持續因市場趨勢和新冠疫情受到衝擊。據14日東風汽車在港交所發布的公告顯示，「鑑於國內汽車市場下滑及東風雷諾的經營狀況，股東雙方擬對東風雷諾進行重組。」屆時，雷諾法方股東將全面退出該合資公司的股份，並調整戰略布局。

該公告稱，東風雷諾汽車有限公司成立於2013年，由東風汽車與法國Renault S.A.（雷諾）共同出資組建，雙方各持有股份50%。





▲新冠肺炎疫情影響產業鏈，對大陸車市和車商產銷造成影響。（圖／CFP）

目前，經雙方協商，簽署不具有約束力的備忘錄，達成了初步意向，雷諾擬將其持有的東風雷諾50%股權轉讓給東風公司，東風雷諾屆時也將停止雷諾品牌相關的業務活動，進行轉型升級。

值得注意的是，近年來由於雷諾汽車在中國車市表現不佳，屢有「退出中國」的消息傳出，但對於東風雷諾的重組案，雷諾集團也於同日發布公告稱，「不會退出中國市場。」

雷諾集團表示，將把在華市場重心放在輕型商用車和電動汽車領域。前者透過華晨雷諾金杯汽車展開，電動車業務透過另外兩家合資公司易捷特新能源、江鈴集團新能源展開。

雷諾集團中國區主席福蘭說，我們將專注於電動汽車和輕型商用車領域，大力推動未來綠色出行，並更為有效地利用雷諾與日產的協作關係。據瞭解，易捷特新能源為東風汽車、雷諾、日產三者合資成立的公司。

根據統計，2019年，雷諾在中國市場銷量為17.96萬輛，年減17.2%，其中東風雷諾1.86萬輛，年減63%。到了2020年首季，東風雷諾僅銷售汽車663輛，較去年同期暴跌88.65%。

事實上，受疫情影響，中國2020年汽車業表現下滑，據工信部數據顯示，今年3月，中國汽車產銷分別完成142.2萬輛和143萬輛，分別年減44.5%和43.3%。

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