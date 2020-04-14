星級美味餐盒200元有找！飯店力拼「便當經濟」搶救業績

▲和逸飯店高雄中山館餐廳日景。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

疫情嚴重衝擊國內旅宿業，業者不斷祭出優惠方案吸客，有飯店業者將目光放向宅經濟，推出外帶便當救業績，像是在高雄就有業者推出多國風味主餐，主打營養均衡，另外也有業者使用海港漁獲推出造型便當，價格200元有找，同樣也相當搶手。

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▲和逸飯店高雄中山館精緻主廚餐盒。（圖／記者許宥孺翻攝）

隨著外送經濟起飛，高雄和逸飯店餐廳推出精緻餐盒，從Q嫩「台式爌肉」、鹹香開胃的「蜂蜜芥末客家鹹豬肉」、超有飽足感的「美式香料烤雞腿」到滋味濃郁的「主廚打拋豬奶油燉飯」，以及「藍帶起司豬排」、「親子丼雞排蓋飯」和「和風烤鯖魚」等多國風味主餐，每日搭配4種以上配色和湯品，兼顧外食族的營養均衡，每份都是當天現做，價格100元至180元不等，輕鬆享有飯店級美味餐食，平日訂購5盒以上即提供外送5公里內服務，即日起餐盒消費滿2000元再加贈單人下午茶套餐券乙張。

▲英迪格酒店推出漁獲便當。（圖／記者許宥孺翻攝）

繼上月推出貨櫃造型餐盒深獲大眾喜愛，英迪格酒店再度推出創意十足的漁獲餐盒，以港都得天獨厚的海鮮菜色推出精緻餐盒，象徵以貨輪滿載海鮮料底為特色，將豐收喜悅運送到顧客手中。

▲英迪格酒店運用在地新鮮漁貨製作精緻餐盒。（圖／記者許宥孺翻攝）

餐盒菜色包含：烏魚子炒飯、鮮蝦沙拉、清炒時蔬等，大廚選用烏魚子製成火候十足的什錦炒飯，配菜則是現流捕撈草蝦、生菜、油醋醬製成的冷菜，及清炒多樣春季蔬菜，兼顧營養及美味，每盒只要199元就能外帶回家。

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