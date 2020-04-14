屢被退貨「影響國家形象」　中國半夜喊卡兩企業防疫品出口





▲大陸商務部關於停止兩家企業防疫用品出口的通報。（圖／取自大陸商務部官網）

記者陳政錄／綜合報導

近日中國對外出口、援助的醫療物資質量屢受國際質疑，為此，中國官方除於日前推出新措施打擊假冒、劣質的醫療用品與檢測試劑販售外，商務部更罕見於13日半夜23時59分，喊卡兩家醫療物資公司的防疫用品出口，理由是「嚴重影響國家形象。」

根據大陸商務部通告，被停止出口的兩家企業分別是止北京啟迪區塊鏈科技發展有限公司、愛寶達科技（深圳）有限公司。

▲ 芬蘭日前向中國採購200多萬片口罩，沒想到不符合醫用標準。負責採購的芬蘭官員已在當地時間10日辭職。圖為口罩抵達芬蘭當地機場。（圖／翻攝自推特@akpekonen）

通告稱，這是由於在中國展開防疫用品出口過程中，有的企業因產品質量問題被外方退貨，擾亂防疫用品出口秩序，嚴重影響國家形象。

根據公開的註冊資訊顯示，北京啟迪區塊鏈科技主要深耕區塊鏈領域，提供相關的技術服務、轉讓、諮詢，但同時也涉及醫療器材Ⅰ、Ⅱ類進出口；愛寶達科技方面，經營業務除電子產品，還涵蓋口罩、消毒水、防護衣、防護眼鏡、一次性手套、額溫槍等多種醫療物資。

本月初，大陸公安部才因市面上屢爆假冒、劣質的醫療物資和檢測試劑流通，因而推出十項措施，打擊「食藥環和知識產權領域犯罪」，並保障疫情防控期間的復工復產；同時，大陸商務部、海關總署等部門，也發布通知，要嚴格查處不合法、不合規的醫療物資進出口情形。

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