湖北返台214人隔離期滿出關　留下感謝信：別讓WHO什麼賽的影響防疫熱情

▲214名湖北返台民眾隔離期滿出關。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

由華航「類包機」3月底從上海接回的214名滯留湖北的台灣人，在4月14日凌晨0時完成14天的隔離檢疫，經採檢後全數人均為陰性反應，0時許其中的124人分別坐遊覽車及私家車離開，剩餘的90人則在上午8時許分坐3輛遊覽車離開。有在檢疫所隔離的民眾留下感謝信，表達對於檢疫所及醫護人員關照的感謝，還有人在感謝信中提到WHO秘書長譚德賽，要醫療人員不要理會其批評台灣的言論，繼續保持防疫熱情。

由於譚德賽日前在國際記者會上用3分鐘的時間，重砲批評台灣利用輿論進行種族歧視性的攻擊，遭到許多台灣民眾撻罰，認為其發言不但不理性，更是將台灣成功的防疫成效置之不理。許多民眾在離開檢疫所前寫下感謝信，其中一封感謝信中不但提到「台灣最美的風景是（人）」，還在信中要醫護人員不要理會譚得賽的言論，繼續保持防疫熱情。

▲民眾留下感謝信，感謝防疫人員的付出，並希望他們保持熱情。（圖／記者游宗樺攝）

台北市立聯合醫院副總院長黃遵誠表示，14日8時許檢疫所內的人員已分乘3輛遊覽車，送至捷運站及火車站離開，至此檢疫所內已無隔離民眾。而在14天的隔離期間，58名孩童中最小的年僅10個月，其他多數孩童年齡約落在學齡前，疑似舟車勞頓下造成部分孩童有發燒現象，為此檢疫所特地請小兒科團隊進駐，狀況均屬良好。

郝姓民眾表示，在一月時到武漢找父、母親團聚，孰料疫情爆發後遇到武漢封城，一度受困在當地長達三個月，其間試圖聯絡台灣相關單位，直到3月底得知可透過「類包機」返台，於是特地由丈夫開車從武漢開到上海。

▲郝姓民眾與丈夫帶著3名小孩返台，對於檢疫所內的照顧表示感謝。（圖／記者游宗樺攝）

郝姓民眾強調，感謝檢疫所人員提供充足的食物，在寒冷的山上也提供足夠的保暖，而且裡面還提供有故事書及玩具讓小朋友在隔離期間不至於無聊，對此感到十分感謝，也因此特地讓小朋友寫感謝信跟畫圖報答他們。

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