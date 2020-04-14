觀光紓困2.0啟動！領補助「不可裁員、歇業」　每人薪資最多補6萬

▲北市觀光景點忠烈祠遊客戴上口罩防疫。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，交通部觀光局針對觀光業提出紓困補助計畫，即日起開放申請。觀光局表示，將針對未裁員、未歇業的觀光業者給予4成的薪資補貼，每人每月最高2萬元，補助連續3個月。針對旅館業每家可補20萬元、民宿10萬元、旅行社10萬元。

觀光局今日公告第2波紓困補助計畫，分別補助旅行業、旅宿業及觀光遊樂業，給予雇主薪資費用之4成補助及部分營運費用負擔，也包含民宿經營者、導遊、領隊及國民旅遊隨團服務人員等，觀光局強調，請領補助者，3個月內不可資遣員工、停業或歇業。

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針對旅館業，每家至少補貼20萬元，依其供營業使用不動產之地價稅及房屋稅作為補貼基準（不限納稅人，承租人亦參照該基準發放補貼），補貼比率為地價稅及房屋稅超過10萬元部份各依規定上限加計25%。

▲中正紀念堂是我國知名觀光景點。（圖／記者屠惠剛攝）

針對民宿業，只要是108年12月31日前取得民宿登記證，且於今年3月底前仍營業中之合法民宿，如獲本局頒發好客民宿標章且在有效期限內之民宿每家10萬元，一般民宿每家5萬元。

針對旅行社，每家總公司每月補貼10萬元，每家分公司每月補貼5萬元，得與薪資費用補貼合併申請。觀光遊樂業則是每家一次性補貼20萬元，得與薪資費用補貼合併申請。

▲符合條件的導遊或領隊可請領補助。（圖／記者李宜秦攝）

另外若是最近一年內曾執行接待或引導來臺觀光旅客旅遊業務，或引導出國觀光旅客團體旅遊業務累計8團以上的導遊或領隊人員，且總天數40天以上者，可每月補貼1萬元；最近1年內帶40團且總天數80天以上的國民旅遊隨團服務人員，也可每月補貼1萬元，均連續補貼3個月。

有關觀光產業紓困方案各項要點、申請表格及詢問窗口，可至交通部觀光局行政資訊網「因應COVID-19(武漢肺炎)觀光產業紓困、復甦與振興方案」專區查詢下載。