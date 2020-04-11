美方提醒兩岸敵意「螺旋上升」　吳斯懷：願意上戰場保衛國家

▲立委吳斯懷。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

前國民黨主席洪秀柱近日邀請藍營立委吳斯懷上網路節目「護憲保台論壇」，吳斯懷提到，我國第一波跟第二波防疫做的還不錯，但仇中、恐中、反中讓大陸民間很不高興，反台聲量又起，所以美國在台協會主席莫健（James Moriarty）感受到兩岸敵意螺旋上升，才提醒我國要全面備戰，吳斯懷也提到，只要國家需要他，「願意上戰場保衛國家」。

吳斯懷提到，從國家安全角度來說，中央流行疫情指揮中心第一波、第二波防疫「做得還不錯」，但第三波產生極大的問題。他指出，一來是雙重標準，武漢回台全部集中隔離，而歐美返國卻是居家檢疫，這就產生很多漏洞；第二，沒有國家安全角度的超前部署，「我們看到的幾乎是空的」，就政治上來講，國家重要設施核電廠、金融中心、航空、鐵路系統、公路系統和捷運系統的行控中心，如果一旦被感染就要停擺；第三，經濟的超前部署則是每天見招拆招，1兆500億「看的到吃不到」，沒有一步超前到位。

吳斯懷表示，一旦動用軍隊協助封城管理，要考量法源依據、指揮權、專業、國軍預算及後備軍人等，現行的《國防法》、《災防法》、《傳染病疾病法》及《紓困條例》等法律，「夠不夠讓國軍動用部隊，這是一個很嚴肅的問題」，而到底要聽誰指揮，目前也沒有律定，「這一連串的問題，超前部署大概都還沒有考慮到」。

吳斯懷指出，蔡英文勝選之後說台灣要隨時做好戰爭準備，如果大陸要犯台，會付出很大代價，但這說法有點挑釁，因為「不挑釁、不迴避、不畏戰」的國防政策很明確，所以他在立法院第一篇書面質詢就談論這議題，呼籲蔡英文要慎戰，「一個國家的領導者不可以隨時把國家推向戰爭的邊緣」，結果卻被罵到臭頭。

吳斯懷說，美軍去年評估我國後備戰力，結果非常慘不忍睹，「叫做虛有其表，毫無戰力」。3月初台灣防疫做的不錯，但仇中、恐中、反中讓大陸民間很不高興，導致反台聲量又起，所以莫健感受到兩岸敵意螺旋上生，擔心等疫情緩下來，老共會出手，所以跑來提醒。

「戰爭不是民眾想像那麼簡單的事情」，吳斯懷強調，我國多年來很少在國家戰略層級談到「啟戰指導」跟「終戰指導」，簡單來說，戰爭要打到什麼程度、要犧牲到什麼程度才要停戰，要先定好，再依序次來推，什麼情況下要開打。前總統馬英九執政時期曾提出終戰指導，結果被民進黨罵是投降主義，「難道一個執政者要把政府要把人民帶到整個打到一兵一卒，才能結束戰爭嗎？」連美方都詢問國軍的終戰指導在哪？沒有終戰指導，要怎麼幫忙？

吳斯懷質疑，現代戰爭與不同以往，民眾或年輕人是否準備好投效軍旅，保衛國家上戰場？他宣稱，「雖然我有點年紀，但只要國家需要我，我願意上戰場保衛這個國家」。

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