台東晚間突然巨響「房屋都在震」！中科院曾發預告…原因曝光了

▲台東晚間神秘巨響引起網友熱議。（圖／翻攝自臉書台東大小事(109年)）



記者王致凱／台北報導

台東9日晚間陸續有民眾回報聽見不明爆炸聲響，或是看見夜空中出現奇怪閃光，包括成功、知本，甚至連綠島都有人聽見，引起民眾熱議，猜測是否與武器試射或戰機音爆有關。事實上，中科院確實曾預告，將於4月9日、10日、13日和14日四天，在東部九鵬地區試射火砲。

根據交通部航港局轉發的射擊通報，國家中山科學研究院訂於4月9、10日，4月13、14日四天19:40時至20:45時，在台灣本島東南沿海九鵬地區進行火砲試射，涵蓋區域幾乎包括整個台東近海，請來往船隻與航空器避開測試海空域。

晚間有網友在臉書社團發文說，「剛剛聽到崩一聲好大聲」、「知本聽到」，引起熱議。其他網友紛紛表示，「成功鎮三仙台這超大聲」、「延平有聽到」、「而且還震了一下」、「超大聲，我在海端」、「以為氣爆」、「綠島也有欸 以為打雷」。

另一方面，根據中科院公布的警戒區域，範圍似乎已經超過一般火砲射程，猜測可能是飛彈武器試射；另有網友透露，確實是軍方進行實彈演練，海巡署人員當天稍早就已經告知過出海漁船。

此外，根據中央氣象局資料，今晚台東空中無對流雲層，沒有閃電發生；空軍志航基地也否認今晚曾進行飛行訓練。

▼中科院曾發文給交通部航港局，預告近日將進行火砲試射。（圖／取自交通部航港局）

