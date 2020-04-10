莫健3月訪台有任務在身？　推銷標三飛彈填補我國防禦網缺口

▲總統蔡英文接見美國在台協會主席莫健。（圖／總統府提供）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）3月出八度抵台，並與總統蔡英文和高層會見，除了恭喜連任成功外，也針對任內領導下所達成的台美關係予以肯定。外界認為莫健此行除了恭賀之意外，在兩岸關係趨於緊張之際，也身負向台灣推銷RIM-161標準三型飛彈（SM-3飛彈）的任務。

SM-3飛彈雖然主要是設計用於反彈道飛彈用途，但也可以當作反衛星飛彈來使用，可以來對抗位於近地軌道近端的衛星，目前主要被美國海軍、日本海上自衛隊及北大西洋公約組織相關國家所使用。

莫健訪台的時間，正碰上了高雄市國家中山科學研究院大樹院區傳出火警意外，造成4名人員受到輕重傷，其中1人傷重不治。院長杲中興在探視完傷者後受訪表示，意外為鑄藥後清洗鍋具時發生點火現象，並非傳言的爆炸意外。

大樹院區主要負責火箭藥柱、彈頭裝藥、發動機火工品生產製作、化學原料處理及化工製程控制相關工作，有人認為是在為生產雄風飛彈火藥趕工，過程中操作不慎才發生意外。

▲標準三型Block II A攔截飛彈測試。（圖／翻攝自US NAVY）

這起意外牽涉到台灣飛彈的部署規畫，蔡英文曾在年初訪視中科院系統製造中心時表示，期許中科院加快量產，包括天弓三型飛彈和雄風三型飛彈，另要加速人才傳承、穩健擴大產官學和海內外的多元合作，為國防產業的未來50年打下基礎。

由於飛彈的生產計畫是需要一串精密、審視的規劃，在確保品質的情況下，蔡英文的期望多少有影響到進程，也才會有聲音質疑大樹願出的意外與雄風飛彈火藥趕工的事情有關。在蔡英文的指示下，遇上起火事件與莫健的到訪，間接增加了國軍採購RIM-161標準三型飛彈藝的意願。

雖然我國有導天弓三型和雄風三型飛彈，但以飛彈防禦層面來看，因為兩者都屬於末端攔截，對於反彈道飛彈有迫切性的需求，如果有SM-3飛彈的加入，將可填補我國防禦網的缺口，達到全程攔截的目標。如果採購案真的定案，最有可能以分年、分歧的採購方式進行，但這是牽動數百億金額的大規模採購案，，對於飛彈的數量及確切型號，軍方還在評估中。

▼天弓三型飛彈。（圖／翻攝中科院）