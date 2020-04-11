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台日提升安全防務關係　美智庫專家：捅馬蜂窩會適得其反

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▲習近平(右)在G20峰會上跟日本首相安倍晉三握手致意。(圖／路透）

▲習近平（右）在G20峰會上跟日本首相安倍晉三握手致意。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

美智庫學者塞爾夫（Benjamin Self）於2日刊載的最新一期《日本時事辯論》通訊系列上表示，台日雙方假使從事官方的軍事交流，不僅會捅到北京政府的馬蜂窩，對於區域安定及美軍在阻止大陸軍事擴張的防線，會產生極大衝擊。塞爾夫表示，「尊重北京」不是單純的外交敏感問題，日本應避免介入被中國視為「核心國家利益」的主權問題。 

對於日本是否應提升與台灣的軍事防務關係，莫林和曼斯菲爾德基金會副主席塞爾夫提到，中國不斷擴大的軍事力量正威脅兩岸的平衡，然而，日本加深與台灣的國防和安全關係仍是不明智的，「捅馬蜂窩」的行為會適得其反，應該維持與台國防機構的這種秘密接觸（sub rosa contact）。

因應北韓的飛彈威脅，日本防衛省的「愛國者」防空導彈早就部署好了！（圖／達志影像／美聯社）

▲日本防衛省部署的「愛國者」防空導彈。（圖／達志影像／美聯社）

塞爾夫認為，儘管日本自衛隊在直接支持台方的任何公開行為都是極具挑釁性的，不過，眾所週知的是，日本在台灣安全中起著重要的作用。塞爾夫提到，憑藉著《美日安保條約》及《2015美日合作防衛指南》，日本可提供物資及後勤的支援，使美軍在台灣周邊地區的行動能力獲得保障。

塞爾夫強調，日本得繼續深化自衛隊與美軍之間的融合，從增加彼此情報共享、改進導彈防衛的互操性、更好的海洋領域意識及提升資通網路安全著手，藉此維持美國在此區域內的行動自由，對協防台灣的舉動有著特殊影響。

▲▼ 美日聯合編隊航行訓練中，美國出動「雷根號」航母打擊群，日本出動「加賀號」直升機護衛艦，這2艘別是2國水面最大作戰船艦 。（圖／翻攝自海上自衛隊粉絲專頁）

▲美國「雷根號」航母打擊群及日本「加賀號」直升機護衛艦進行聯合編隊訓練。（圖／翻攝自海上自衛隊粉絲專頁）

塞爾夫指出，日本應避免派遣現役軍事人員或民防官員到台灣，而是依靠非正式管道，以退休軍官或國會議員為主，赴台交流及分享戰略問題。即便是北京政府對於日本派出從事國際事務或中國研究的國防專家和學者訪問台灣相當感冒，但塞爾夫認為，只要合作仍停留在這個非正式領域，「它就是相對寬容的。」

塞爾夫提醒，正式的國防聯繫將危及台日雙方目前的關係，迫使日本在兩岸之間做出選擇，雖然日本的政治氛圍和美國一樣，可能會傾向於對北京當局更強硬，對台灣更友好，不過，加深日台防務關係的想法，對地緣政治及台灣環境而言，不見得是個好辦法。

▲美智庫學者賽爾夫（Benjamin Self）及紐舍曼（Grant Newsham）。（圖／翻攝美國智庫戰略與國際研究中心官網）

▲美智庫學者賽爾夫（Benjamin Self）及紐舍曼（Grant Newsham）。（圖／翻攝美國智庫戰略與國際研究中心官網）

美國智庫戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies；CSIS）近日邀請莫林和曼斯菲爾德基金會副主席賽爾夫（Benjamin Self）及日本戰略研究論壇研究員紐舍曼（Grant Newsham）以「日本與台灣是否應當加強防務安全合作」為題，進行討論。

相較於持反對意見的塞爾夫，紐舍曼則認為，防衛台灣就等同於防衛日本，失去台灣的同時，代表著美日或在區域失去影響力，日本還可能單獨面對解放軍的壓力。

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