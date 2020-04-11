共機今年已6度擾台　美軍電偵機連2天現蹤巴士海峽

▲美國空軍EP-3E電子偵察機。（圖／路透社）



記者林銘翰／台北報導

美國軍機連兩天現蹤台灣周邊海域，繼一架RC-135U電子偵察機10日通過我西南空域，11日上午美軍一架EP-3E電偵機再度現蹤同一區域。對此，國防部表示，國軍對台海周邊動態均嚴密掌握，籲請國人放心。

國防部10日上午發布新聞稿表示，在台灣西南方海域偵獲中共轟6、空警500、殲11等各型機，執行遠海長航訓練，並經巴士海峽進入西太平洋後，即循原航路返回駐地，我空中偵巡戰機全程掌握。同時，這已是共機今年第6度襲擾我國周邊空域。

隨後，根據追蹤飛機動向的推特（Twitter）「飛機守望（Aircraft Spots）」資料顯示，美國空軍一架RC-135U電子偵察機由東向西經過台灣南方的巴士海峽，往中國東南沿海方向進行戰術偵察。

飛機守望11日上午再度顯示，美軍一架EP-3E Aries （白羊座）電子偵察機上午由東向西通過台灣南部巴士海峽一帶，往南海方向巡弋，航路與10日通過的RC-135U Combat Sent（戰鬥派遣）電偵機極為相似，而這也是自3月25日以來，美軍第7度在台灣周邊空域飛行。

其中，第一次為3月25日的EP-3E白羊座電子偵察機；第二次為3月26日B-52同溫層堡壘轟炸機、KC-135同溫層加油機；第三次為3月27日的B-52轟炸機、RC-135U電子偵察機；第四次為3月31日的P-3C獵戶座反潛機；第五次是4月8日的RC-135U電偵機；第六次是4月10日的RC-135U電偵機。

此外，國防部11日上午也表示，美軍一艘戰艦由北向南航經台灣海峽後，續往南行駛。



國防部指出，美艦經台灣海峽執行一般航行任務，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

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