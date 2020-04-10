紓困條例修法加碼1500億　游錫堃：拚下週二拍板

▲立法院長游錫堃。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，行政院會日前通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，追加特別預算新台幣1500億元，讓經費上限從原先的600億元提高為2100億元，全案後續送立法院審查。立法院10日召開院會，經朝野黨團同意將特別條例逕付二讀，立法院長游錫堃13日下午將召集朝野進行條文實質協商，全案預計將14日三讀通過。

行政院於2月20日通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，立法院在2月25日火速三讀通過，行政院隨後在2月27日提出特別預算案，預算總額為新台幣600億元，用於紓困、振興及防疫措施，經立法院審查後於3月13日火速通過。

行政院2日加開臨時院會，會中通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，針對600億元的特別預算再追加1500億元，若再加上移緩濟急與基金1400億、融資貸款7000億，使總金額達1兆500億，後續將送立法院審查。

▲民進黨團總召柯建銘與立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）



游錫堃8日下午召集黨團協商，各黨團皆同意將行政院函請審議的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第9條之1、第11條修正草案」、國民黨立委曾銘宗等19人擬具「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例部分條文修正草案」，納入10日院會報告事項，併案逕付二讀，由游錫堃於13日下午2時30分召集協商。

立法院10日召開院會，在進行處理報告事項時，在朝野黨團皆同意的狀況下，順利將政院版、曾銘宗版、時代力量黨團版的紓困條例修正草案逕付二讀，游錫堃13日下午將召集朝野進行條文實質協商，全案預計將14日三讀通過。

國民黨團10日則再提出修正動議，並於議場前召開「發現金，給口罩」記者會，主張編列1000億元預算專款專用，直接發放現金補助受衝擊民眾。國民黨團書記長蔣萬安說，酷碰券是用於振興，呼籲政府不要搞不清楚狀況，不食人間煙火、不知民間疾苦，要救急救窮「發現金卡實在」。

國民黨團總召林為洲表示，這段時間行政院強調有發現金補助無薪假、薪資所得2.4萬以下對象，但這是補丁式發放、必須主動提出申請，他主張直接發放現金，並且訂定排富條款與簡化程序，讓大家看得到領得到才是上策，國民黨團也就此提出修正動議，希望13日能就此進行實質協商。

民進黨團總召柯建銘日前表示，民進黨團於10日提出將特別條例修法逕付二讀後，13日將由立法院長游錫堃召集朝野黨團協商，待14日上午行政院長蘇貞昌施政報告總質詢結束後，下午即處理特別條例案三讀，行政院16日就可以將追加的特別預算送至立法院。

柯建銘說，在行政院將特別預算案送進立法院後，屆時也必須邀請蘇貞昌赴立法院進行特別報告，且還需經過立委詢答、委員會審查等程序，最快5月1日才能將特別預算案三讀通過。

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