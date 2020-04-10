獨／北市7億災害準備金快燒完！買口罩預算達1億　經費細項曝光

▲黃珊珊日前透露災害準備金即將用盡。（資料照／記者周宸亘攝）

記者楊亞璇／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，台北市投入大筆預算拚防疫，近日傳出今年度7億災害準備金即將用盡，已動支6.33億元。而攤開預算細目，消防局匡列1億590萬購買醫療性口罩，衛生局為防疫動支5210萬，工務局在安心檢疫所動支3420萬。

北市副市長黃珊珊日前透露，台北市政府今年度7億元的災害準備金幾乎快花完，二備金則慢慢在動支，「可能到年中就見底了」，議長陳錦祥也表示可以提追加預算。



北市府統計，109年度災害準備金7億元，截至4月6日止奉准動支6.33億元；其中用於防治新冠肺炎(COVID-19)疫情經費為4.89億元。至於第二預備金7.4億元，截至4月6日奉准動支1.08億元，二備金目前尚無支付新冠肺炎疫情的經費。

▲北市災害準備金即將用盡。（圖／讀者提供）



奉准動支經費細項也曝光，最新資料顯示，市議會添購紅外線熱顯像儀預算有32萬，市政府部分，公管中心添購外線熱顯像儀130萬、工作人員加班費1177萬，6360萬用於12區公所救災緊急搶救經費；社會局動支500萬用於災害物資救濟開口契約；民政局部分，150萬用於民政局、12區戶政事務所工作人員加班費。

工務局動支9670萬，其中防疫相關經費為安心檢疫所佔了3420萬，其餘為其他市政經費，交通局684萬，其中防疫計程車補償計畫動支184萬，衛生局在防疫上加班費、防治用品、安心檢疫所總共動支5210萬，環保局處理居家隔離廢棄物開口契約841萬，消防局則匡列1億590萬購買醫療性口罩。

黃珊珊9日主持疫情會議後受訪坦言，災害準備金只剩6千多萬，而二備金有7億，但因為有正常市政需求，他們確實在思考過追加預算，但不會再動用預算，而是用歲計賸餘編列，也不會去舉債，追加預算會與議會溝通。



黃珊珊也說，只要財源夠、不會影響其他公務預算，不會只追加2億，今年預算額度也是有一些剩餘，因今有很多預算很難執行，譬如說大型活動預算沒辦法用，節省下來，在額度裡面盡量調整，她強調，「現在不救什麼時候救」。

針對消防局匡列1億買口罩，黃珊珊向《ETtoday新聞雲》表示，由於現在無法自行購買口罩，目前僅將預算匡列，而另規劃千人防疫就業方案，則匡列1.8億，為比較大筆的預算，但因還有第二波職缺開缺，預算應會再增加，超過1.8億。

黃珊珊指出，未來追加預算將以歲計賸餘，主要用於就業方案、集中檢疫所，都有在規劃準備，「錢會用在刀口上」，至於要追加多少預算，將視疫情調整。