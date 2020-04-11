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蒼龍級潛艦「進站消磁」畫面曝光！　避開水雷就靠這招

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▲海上自衛隊蒼龍級進站消磁。（圖／翻攝自AGCハッチYouTube）

記者林彥臣／綜合報導

日本海上自衛隊主力潛艦「蒼龍級」日前在橫須賀外海消磁的畫面曝光，消磁工作是攸關於潛艦航行安全的重要工作，包括避開水雷攻擊或磁性探測儀器等，一旦消磁之後，某種程度上就如同穿上隱身衣，讓潛艦的隱蔽性更加升級。

據了解，由於建造潛艦的材料以及其推進系統，大多為鐵磁材料，容易被安裝有磁引信的水雷發現，而艦船在航行中會產生兩類磁場，一類是艦船感應地球磁場產生的感應磁場；另一類是艦船航行中不斷切割磁力線，加上機器運轉、海浪拍打等內外力作用，磁性在船體積累，逐漸形成的固定磁場。

▲▼海上自衛隊蒼龍級進站消磁。（圖／翻攝自AGCハッチYouTube）

▲消磁對於潛艦的隱身性來說是相當重要的工作。（圖／翻攝自AGCハッチYouTube）

感應磁場通過艦船內部消磁裝置可以消除，固定磁場則要通過消磁船、消磁站定期消除。艦船消磁就是應用電磁原理，將電流通入線圈以產生足夠強大的磁場，將船體內部的磁結構徹底打亂，從而達到消磁的目的。

消磁方式有兩種，一是給艦船外周綁上眾多的電纜；二是建設固定消磁站，艦船進站消磁，但事實上艦船的磁場是不可能被完全消除的，只能將其儘量減小到規定的範圍之內，要減小艦船的磁場就需要另外加一個與艦船磁場反向磁場，補償抵消艦船磁場。

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