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共機繞道巴士海峽後　國防部證實：美軍作戰艦通過台海

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▲▼貝瑞號驅逐艦（USS Barry DDG-52）編在美軍第六艦隊旗下。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝瑞號驅逐艦（USS Barry DDG-52）編在美軍第六艦隊旗下。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

中國大陸10日派出轟6轟炸機、空警500、殲11等各型機，於台灣西南方海域執行「遠海長航訓練」，美軍隨即派出架RC-135U電子偵察機，在由東向西，經巴士海峽飛往中國沿海方向進行戰術偵察。除此之外，國防部11日也證實，美軍一艘作戰艦由北向南通過台灣海峽，繼續向南行駛執行任務。

國防部10日透露，我空中偵巡戰機上午在台灣西南方海域偵獲中共轟6、空警500、殲11等各型機，執行遠海長航訓練，經巴士海峽進入西太平洋，即循原航路返回駐地。同時，國防部也強調，國軍運用聯合情監偵作為，對於台海周邊海、空域狀況，均能充分掌握，護衛國土安全，籲請國人放心。

過沒多久，觀察軍事飛行器航機的推特「飛機守望」（Aircraft Spots）也公開一張飛行路線圖，圖中顯示美國空軍1架「RC-135U電子偵察機」，在今日中午飛經巴士海峽，接著由東向西往中國沿海方向前進，以執行「偵察任務」。

另外，國防部今(11)日證實，美國「伯克級」驅逐艦貝瑞號（USS Barry DDG-52）由北向南通過台灣海峽，繼續向南行駛執行一般任務，這也是繼10日中午美軍一架RC-135U電子偵察機，途經台灣南方的巴士海峽，往中國沿海偵察巡弋，美軍機、艦密集出現在台海周遭。

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