薪資補貼上限2萬、水電費最高打7折！2張圖看懂「服務業紓困2.0」





▲經濟部服務業補貼減免措施。（圖／經濟部提供，下同）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院10日下午召開紓困振興方案「內需型服務業協助措施」說明記者會，「紓困陳時中」政委龔明鑫將與經濟部長沈榮津合體，說明餐飲、零售等內需服務業相關協助方案。針對「服務業紓困2.0」，經濟部透過2張圖說明，內容包含薪資補貼上限2萬、水電費最高打7折。

經濟部新聞稿指出，為提振內需服務業，加碼補助營業額受疫情衝擊嚴重之「艱困企業」。只要有稅籍登記的企業，營業額衰退達百分之50，政府補貼「艱困企業」員工薪資及營運資金，補貼正職員工4、5、6月每人經常性薪資之4成，每月上限2萬元，但雇主不得實施減班休息、裁員及減薪超過該員工薪資2成；另為顧及雇主營運成本，政府補貼一次性營運資金，以企業正職員工數乘以1萬元計算。

水電費減免部分，經濟部對受疫情衝擊嚴重之「艱困企業」加碼減免。營業額減少達百分之15的企業，水費及低壓用戶電費打九折，每月水費減免上限7,000元、低壓用戶電費減免上限10萬元；營業額減少達百分之50的企業，水費及低壓用戶電費打七折，每月水費減免上限2萬元、電費30萬元。此外，電力高壓用戶申請暫停部分容量即減收基本電費，於110年6月30日前申請恢復則免收供電設備維持費，營業額減少達50%的企業，每一電號再減免30%電費，每月減免上限300萬元。

行政院長蘇貞昌指定龔明鑫擔任「紓困陳時中」，10日記者會聚焦「內需型服務業協助措施」。龔明鑫及沈榮津將現場說明最新紓困方案，也將回應紓困振興等相關時事議題。