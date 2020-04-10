快訊／新冠肺炎再添2例境外移入「居家隔離期間確診」

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內新增2例COVID-19(新冠肺炎)境外移入病例，分別為20多歲女性(案381)及60多歲男性(案382)。其中案381於美國就學，3月30日入境，同班機旅客已有10人確診，因此由居家檢疫對象改列為居家隔離對象，個案於4月5日出現流鼻水、鼻塞及嗅覺異常症狀，7日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診；該班機截至目前共11人確診。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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指揮中心表示，案382於2月16日至3月29日與案378(妻子)一同至印尼探親，返國後進行居家檢疫，因妻子確診改列為接觸者居家隔離，案382返國至今無症狀，4月7日衛生單位安排接觸者採檢，於今日確診。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

▲0410新增確診2案例。（圖／截自中央流行醫情指揮中心）