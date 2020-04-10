武漢返台「類包機」仍在溝通中　陳時中重申：註記不會取消

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎爆發地武漢經過76天封城，已於4月8日正式解封，中央流行疫情指揮中心今（10）日召開記者會，有媒體詢問，既然台商都可以從湖北到上海搭乘類包機，代表感染風險很低，為何不解除註記，讓他們自行回台？對此，指揮官陳時中回應了。

陳時中表示，武漢市雖然在4月8日解封，但並沒有全數解除，而是做小區健康管理通行，其他城市也會對他們提高警覺，目前沒有解除註記計畫，對於相關的類包機，還在持續溝通中。

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武漢8日解封前，大陸官媒《人民日報》7日發文，稱解封不等於解防，「我們可以欣慰，但決不能放鬆。」實際上，有專家就指出，目前武漢的無症狀感染者大約有1至2萬人，解封後人口流動變大，需謹慎警惕。

陳時中表示，對於武漢解封，到底解到什麼程度，一直都有不同的說法，因此台灣的防防疫措施依然不變，回台人數也要看協商情況，做相關因應。

不過，隨著醫療整備邁入第三階段，持續徵用各部會之宿舍、訓練中心、營區等擴大檢疫量能，已開設的集中隔離檢疫場所共計13個，共計房間數1553間。除去類包機300多人次、居家檢疫趴趴走被關進檢疫所70人次、以及機場採檢等待結果的100多人次，現在還有1000多個床位，應該有能力應付接下來的返台潮。