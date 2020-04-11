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快訊／陳時中曝口罩日產能達1600萬片：本來支持14天7片

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記者蘇晏男／台北報導

新冠肺炎疫情持續升溫，導致口罩需求大增。台北市政府、衛福部及中央健保署三方合作，規劃「實名制口罩販賣機」，進一步減低販售口罩臨櫃人員的負擔，初步規劃2組機台，並於11日開始在信義區健康服務區試辦一個月。衛福部長陳時中11日出席「實名制口罩自動販賣系統試辦上線」記者會時指出，其實他本來支持14天7片口罩，但看到人民的需求、產能提高及庫存量，才決定14天9片。

▲陳時中出席實名制口罩自動販賣系統試辦上線記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲陳時中出席實名制口罩自動販賣系統試辦上線記者會。（圖／記者李毓康攝）

陳時中表示，這幾天疫情趨緩，境外移入慢慢緩下，看起來邊境防守達到一定成效，但仍然不能大意，我們每百萬人口確診人數大概是16，而全世界大概是230，疫情非常厲害。民眾仍然要提高警覺，維持社交距離跟戴口罩，透過此可以讓國人比較維持正常生活，但也要向國民道歉，為了防疫讓民眾生活、經濟受到影響。

陳時中指出，對於口罩政策，民眾爭議很多，「坦白講我天天都在算，每天都是一片一片在算」，每項政策改變，基本供應量就要提升，產業界非常努力，從1月底停工、復工出來拼，一週也不過300萬片。後來一步一步往前走，近來產量稍微穩定，昨天甚至日產能可能達到1600萬片。

陳時中表示，因為機器需要維修、作業員也要休息，所以假日產能會降低，「產能都在浮動」，為因應14天9片口罩，「其實大家都很掙扎，我是主張14天7片」，後來仔細算過，存量有7600萬片，加上這幾天的存量跟預期產能提高，「我們可以提供14天9片」。

陳時中指出，接下來就是取得的方便性，藥局的壓力很大，但今天看到有這樣的新科技，非常高興，「大家效率變高了，最主要也降低的接觸風險」，希望透過產觀合作，讓市民更方便取得口罩，但也要一步一步來。

▲實名制口罩自動販賣系統。（圖／記者李毓康攝）

▲實名制口罩自動販賣系統。（圖／記者李毓康攝）

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