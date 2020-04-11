口罩越充足「隊伍卻越長」！網分析台人心態　揭「刺激購買意願主因」

▲藥局出現排隊人潮。（示意圖／記者黃士原攝）

記者張嘉晏／綜合報導

不少民眾反映，自從9日開始實施「14天買9片口罩」的政策後，藥局外再次出現一條條人龍，讓人光看就心累。對此有網友探討起此現象，好奇明明口罩產量愈來愈充足了，排隊的狀況為何卻不見減緩？貼文上線後，鄉民們也分析出主要原因。

「這是什麼社會狀況呢？」一名鄉民10日在PTT八卦版發文，他表示「14天9片口罩」已實施至第2天，但是人在鄉下的他，發現到藥局排隊的人還是很多。對此他好奇，明明口罩數量變得更充足了，為何隊伍反而比以前更長，「有卦嗎？」

請繼續往下閱讀...

針對此現象，網友們3點分析表示，因為現在已經不分單雙號了，加上實施「一次9片」的前幾天，大家可能會認為「反正都要排隊了，不如晚個幾天一次領多一點」而不去買口罩，才會同時累積到9號出來排隊，「不分單雙啊」、「 一樣排隊領3倍，可以激發很多人排隊的意願」、「大家都想搶第一波，相對下周四人數就會很多」。

▲網友說，既然都要排隊了，不如等到可以買9片的時候再去排，CP值比3片高。（圖／記者呂佳賢攝）

還有網友稱，手機目前只能預購成人口罩，所以大家還是得現場排隊買兒童版。另外，許多老人家不會或是不願學習使用網路預購，一直都算是隊伍裡的「固定班底」，「口罩3.0應該先解決兒童口罩預購和大小問題」、「很多老人用7塊錢很貴的理由不用網路訂，寧願排1、2小時，怎麼看都是拒絕學習罷了」。

好消息是，中央流行疫情指揮官陳時中今（11日）表示，這2周的口罩配售「已大於全台總人口」，但由於民眾購買意願提高，販售人次並沒有增加，才會造成藥局前又大排長龍的景象。他也建議，不想排隊的民眾，可以延後幾天購買，「下周四以後一定可以比較輕鬆買到。」

►防疫隨身寶！你需要這個75%酒精乾洗手～

