抓到野生唐鳳！親自教「鄰居奶奶」領口罩預購…網笑：居然腦控別人買口罩





▲唐鳳親自教民眾怎麼領口罩預購。（圖／翻攝自全家FamilyMart臉書粉專）

記者袁茵／綜合報導

「口罩實名制2.0」於8日啟動第4波預購，8日到10日開放登記，成人每14天可領9片口罩、兒童可領10片，完成後於4月16日在超商或全聯福利中心、美廉社取貨。「全家FamilyMart」粉絲專頁11日PO出一張行政院數位政委唐鳳的照片，只見他親切地教導鄰居奶奶領口罩，獲得許多網友稱讚。

「全家FamilyMart」粉絲專頁11日貼出2張照片，只見一男一女站在全家FamiPort機器前方，而唐鳳默默待在後方排隊。「全家FamilyMart」粉絲專頁表示，「小編目擊數位政務委員唐鳳在全家教他的鄰居奶奶領口罩耶！體驗便利的科技數位人生。」

另外「全家FamilyMart」粉絲專頁也教導民眾可使用APP領取口罩預購，可以減少接觸風險，步驟為至全家APP點選口罩領取，確認領取條款後，輸入取貨序號，並確認兌換，接著到櫃台刷條碼領取即可。

對於唐鳳親自教導民眾領口罩預購的行為，網友們表示，「你確定你看到的是唐鳳而不是你腦波被操縱而顯現的唐鳳？」、「這個唐鳳是3D立體顯影的，不用擔心」、「有電的地方就會有唐鳳」、「好幸運哦」、「我…我被腦控了哈哈哈」、「抓到 唐鳳腦控鄰居奶奶買口罩」。

不過也有網友好奇，「自己沒戴口罩？」、「唐先生忘記帶口罩了」、「委員怎沒戴口罩」。

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